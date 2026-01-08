Вселенская несправедливость: почему храп не будит тех, кто храпит

Храп уже давно вызывает простой, но раздражающий вопрос у всех, кто делит кровать с храпящим человеком: почему шум не будит человека, который его издает? Медицинские исследования, проведенные в течение многих лет, показали, что ответ заключается в сочетании коротких пробуждений, фильтрации мозга и реакции организма на привычные звуки во время сна.

Клинические наблюдения показали, что некоторые люди иногда просыпаются во время храпа, а другие остаются в состоянии сна, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Маниш Шах, врач общей практики и стоматолог в Сиднейском центре TMJ и терапии сна, написал, что "некоторые храпуны просыпаются от своих громких звуков храпа, а другие — нет", добавив, что когда пробуждение происходило, оно обычно длилось всего несколько секунд.

Исследование 2022 года показало, что храпуны осознавали четыре-пять пробуждений за ночь, хотя, вероятно, многие другие нарушения оставались незамеченными. У людей с синдромом апноэ сна, который часто сопровождается сильным храпом, пробуждения могут происходить десятки или даже сотни раз за одну ночь.

Відео дня

Другие исследования подтвердили эти выводы. Исследования последовательно показывали, что храпуны испытывали больше нарушений сна, чем люди, которые не храпят. Исследование 2013 года показало, что храпящие люди реже просыпаются на короткое время, называемое микропробуждением, когда спят с берушами.

Шах отметил, что эти прерывания часто не приводят к полному пробуждению, объяснив, что "Многие из них даже не помнят, как проснулись. Они все еще находятся в состоянии сна, когда случается нарушение сна, и не помнят о нем утром".

Другим ключевым фактором было то, как мозг обрабатывает звуки во время сна. Во время сна мозг продолжает получать звуковые сигналы, но таламус действует как фильтр, блокируя звуки, которые считаются неважными.

Этот механизм объясняет, почему люди могут спать под шум транспорта или бытовые звуки, но мгновенно просыпаются от пожарной сигнализации или когда кто-то зовет их по имени. Поскольку храп вырабатывается спящим и происходит регулярно, мозг учится его игнорировать.

Шах объяснил, что нервная система привыкает к звуку, позволяя продолжать сон даже при громком храпе. Однако постоянный храп не следует игнорировать. В 2024 году Вирджиния Скиба, доктор медицины, невролог и врач-сомнолог из Медицинского центра Генри Форда в Мичигане, обнаружила, что сон на боку или в приподнятом положении может уменьшить храп, тогда как сон на спине часто ухудшает его из-за силы тяжести.

Важно

Достигли мастерства в охоте еще 60 000 лет назад: древние стрелы раскрыли секрет

Когда храп связан с апноэ сна, нелеченные случаи увеличиваются риск развития гипертонии, сердечных заболеваний, инсульта и хронической усталости.

Ранее Фокус писал о старинной мозаике, найденной в Турции. На ней изображен "узел Соломона", древний защитный символ.

Также мы рассказывали о необычном артефакте, найденном в бывшем женском монастыре. Археологи обнаружили стеклянный фаллос, датированный XVI или XVII веком.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.