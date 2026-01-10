У шухляді музею виявили нову стародавню змію: вчені кажуть, що вона "дивна"

У Англії виявили невідомий вид вимерлих змій, останки якої залишалися непоміченими у музейній колекції. Знахідка привернула увагу, оскільки не відповідала жодному відомому виду і була описана в науковій літературі як "дивна".

Вчені дослідили хребці, що зберігаються в Музеї природознавства в Лондоні. "Коли я побачив ці дуже дивні хребці в колекції і зрозумів, що вони є чимось новим, це було фантастичне відчуття", — сказав Георгіос Георгаліс, головний автор дослідження, пише IFLScience.

Кістки, зібрані в 1981 році на скелі Хордл на південному узбережжі Англії, ідентифікували як раніше невідомий вид під назвою Paradoxophidion richardoweni.

Цей вид ідентифікували лише за 31 хребцем, що є невеликою кількістю в порівнянні з більшістю змій. Череп відсутній, тож вченим не вдалося встановити її раціон. Хребці демонстрували поєднання рис, характерних для різних груп змій, включаючи схожість з водними видами, але доказів було недостатньо, щоб чітко віднести її до будь-якої відомої родини. "Наразі просто не вистачає доказів, щоб довести, як ця змія могла жити або до якого роду вона належить", — сказав Георгаліс.

Скеля Хордл давно відома своїми скам'янілостями еоценового періоду, включаючи ранніх крокодилів, черепах, ящірок і змій. Скам'янілості змій з цього місця вперше були досліджені в XIX столітті, що зробило цю місцевість важливою для раннього вивчення доісторичних рептилій.

Дослідники відзначили, що в той час в Англії був набагато тепліший клімат, з вищим рівнем вуглекислого газу і положенням ближче до екватора. Ця знахідка додала нової інформації до скам'янілостей і показала, що музейні колекції все ще містять матеріали, які ще належить дослідити.

