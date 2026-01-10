Це відбудеться сьогодні: на небі можна буде побачити рідкісне явище

У перші ночі січня у небі панував повний місяць, проте тепер увага переходить до Юпітера. Найбільша планета Сонячної системи стає все більш видимою після заходу сонця, чітко виділяючись над східним горизонтом.

Названий на честь головного бога римської міфології, Юпітер щовечора сходить раніше і виглядає яскравішим за інші об'єкти на небі, поступаючись лише Сіріусу. 10 січня планета досягне опозиції, — моменту, коли Земля проходить прямо між Юпітером і Сонцем, пише The Guardian.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Це вирівнювання розмістить Юпітер на найближчій видимій відстані до Землі, завдяки чому він виглядатиме більшим і яскравішим, ніж у будь-який інший час року.

Величезні розміри Юпітера виділяють його серед інших планет. Його об'єм дорівнює приблизно 1300 Землям, а його атмосфера простягається на глибину близько 1000 кілометрів. Під цим товстим зовнішнім шаром приховуються величезні області рідкого водню, що простягаються на десятки тисяч кілометрів.

Відео дня

Юпітер обертається надзвичайно швидко, роблячи повний оберт менш ніж за десять годин. Цей швидкий рух призводить до потужної атмосферної активності, а швидкість вітру досягає 1450 кілометрів на годину. Ці сили створють характерні для Юпітера хмарні смуги і тривалі бурі, зокрема Велику червону пляму, гігантську структуру, діаметр якої майже втричі перевищує діаметр Землі і яку можна побачити в бінокль.

За допомогою простого оптичного обладнання також можна буде спостерігати чотири найбільші супутники Юпітера: Калісто, Ганімед, Європа та Іо. Ці супутники були вперше зафіксовані в 1610 році Галілео Галілеєм, що стало важливою подією в історії астрономії.

Важливо

На давньогрецькій статуї помітили предмет з майбутнього: тепер ним користуються щодня (фото)

Серед них Іо виділяється як найбільш вулканічно активний об'єкт у Сонячній системі, поверхня якого змінюється через постійні виверження. Поруч, у тому ж районі неба, можна спостерігати Кастор і Поллукс, найяскравіші зірки сузір'я Близнюків, які з Землі здаються близькими одна до одної, попри те, що їх розділяє величезна відстань.

Раніше Фокус писав про усі дати повного місяця, які можна буде побачити у 2026 році. Впродовж року можна буде спостерігати 13 повних місяців, а також рідкісні затемнення.

Також ми розповідали про подію, яка знищила майже всі морські види на нашій планеті. Проте ця подія не знищила екосистеми, а перезапустила їх.