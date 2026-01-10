На давньогрецькій статуї помітили предмет з майбутнього: тепер ним користуються щодня (фото)

У мережі завірусилася теорія змови, згідно з якою на давньогрецькій статуї зображено жінку, яка користується сучасним ноутбуком. Прихильники подорожей в часі отримали ще один доказ на свою користь.

Скульптура датується приблизно 100 роком до н. е. і спочатку слугувала надгробком. Хоча давні суспільства створювали багато передових для свого часу предметів, історики сходяться на думці, що сучасних комп'ютерних пристроїв у Стародавній Греції таки не існувало, пише GreekReporter.

Статуя, про яку йдеться в цій теорії, відома як "Могила жінки на троні з супроводжуючою" ("Grave Naiskos Of An Enthroned Woman With An Attendant") і виставляється в музеї Дж. Пола Гетті в Малібу, Каліфорнія.

Чи справді давньогрецька статуя тримає ноутбук?

На рельєфі зображено жінку, яка дивиться на раба перед собою і на предмет в його руках. Деякі коментатори в інтернеті стверджують, що цей предмет схожий на ноутбук, навіть вказуючи на невеликі отвори з боків, які, на їхню думку, нагадують USB-порти.

Відео дня

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця теорія змови з'явилася не тільки в соціальних мережах. У 2016 році "Daily Mail" поставили під сумнів, чи може статуя і справді стати доказом передових технологій.

Зображення скульптури пізніше неодноразово поширювалися на форумах, відеоплатформах і вебсайтах, присвячених конспірології, часто без згадки про музейний контекст.

Щоб зрозуміти статую, історики вказали на поширені практики в грецькому похоронному мистецтві Фото: Wikimedia Commons

Щоб зрозуміти статую, історики вказали на поширені практики в грецькому похоронному мистецтві. Рельєфи на могилах, відомі як стели, створювали на честь померлих і часто зображували повсякденні побутові сцени, а не драматичні моменти.

Ці сцени мали відображати соціальний статус, сімейні ролі та ідеали життя, що продовжується після смерті. Такі рельєфи зазвичай розфарбовували яскравими кольорами, хоча з часом значна частина фарби вицвіла.

Археолог Крістіна Кіллґроув розглянула твердження про ноутбук у статті Forbes 2016 року і відкинула ідею, що статуя демонструє передові технології.

Вона пояснила, що рельєф повторював добре відомий художній прийом, який використовували для поховань.

"На цій стелі жінка відкидається на стілець і тягнеться до кришки предмета, який тримає дитина, чия зачіска та одяг вказують на те, що вона рабиня. Це досить типовий троп для похоронних стел, зображення багатої дорослої жінки, яка тягнеться до служниці, і, можливо, відображало бажання її родини, щоб вона зберегла свій статус і в потойбічному житті", – продовжила Кіллґроув.

Важливо

Загубила після весілля: знайдена обручка пролежала в Болгарії понад тисячу років (фото)

За словами дослідниці, предмет, який тримає дитина, може бути восковою табличкою, яку використовували для письма, або невеликою скринькою для коштовностей.

Воскові таблички складалися з дерев'яних панелей на шарнірах, покритих воском, і відкривалися та закривалися так, що без контексту могли нагадувати сучасний пристрій.

Замість USB-портів, отвори збоку предмета могли спочатку використовуватися для зберігання дерев'яних предметів, які з часом згнили. Подібні сліди з'являлися на інших стародавніх рельєфах і не були чимось незвичайним.

Раніше Фокус писав про пристрій, який блокував 95% шуму та покращував концентрацію.

А також ми розповідали про незвичайний артефакт, знайдений у колишньому жіночому монастирі. Археологи виявили скляний фалос, датований XVI або XVII століттям.