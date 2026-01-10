На древнегреческой статуе заметили предмет из будущего: теперь им пользуются ежедневно (фото)

В сети завирусилась теория заговора, согласно которой на древнегреческой статуе изображена женщина, которая пользуется современным ноутбуком. Сторонники путешествий во времени получили еще одно доказательство в свою пользу.

Скульптура датируется примерно 100 годом до н. э. и сначала служила надгробием. Хотя древние общества создавали много передовых для своего времени предметов, историки сходятся во мнении, что современных компьютерных устройств в Древней Греции таки не существовало, пишет GreekReporter.

Статуя, о которой говорится в этой теории, известна как "Могила женщины на троне с сопровождающей" ("Grave Naiskos Of An Enthroned Woman With An Attendant") и выставляется в музее Дж. Пола Гетти в Малибу, Калифорния.

Действительно ли древнегреческая статуя держит ноутбук?

На рельефе изображена женщина, которая смотрит на раба перед собой и на предмет в его руках. Некоторые комментаторы в интернете утверждают, что этот предмет похож на ноутбук, даже указывая на небольшие отверстия по бокам, которые, по их мнению, напоминают USB-порты.

Відео дня

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эта теория заговора появилась не только в социальных сетях. В 2016 году "Daily Mail" поставили под сомнение, может ли статуя и вправду стать доказательством передовых технологий.

Изображения скульптуры позже неоднократно распространялись на форумах, видеоплатформах и вебсайтах, посвященных конспирологии, часто без упоминания о музейном контексте.

Чтобы понять статую, историки указали на распространенные практики в греческом погребальном искусстве Фото: Wikimedia Commons

Чтобы понять статую, историки указали на распространенные практики в греческом погребальном искусстве. Рельефы на могилах, известные как стелы, создавали в честь умерших и часто изображали повседневные бытовые сцены, а не драматические моменты.

Эти сцены должны были отражать социальный статус, семейные роли и идеалы жизни, продолжающейся после смерти. Такие рельефы обычно раскрашивали яркими цветами, хотя со временем значительная часть краски выцвела.

Археолог Кристина Киллгроув рассмотрела утверждение о ноутбуке в статье Forbes 2016 года и отвергла идею, что статуя демонстрирует передовые технологии.

Она объяснила, что рельеф повторял хорошо известный художественный прием, который использовали для захоронений.

"На этой стеле женщина откидывается на стул и тянется к крышке предмета, который держит ребенок, чья прическа и одежда указывают на то, что она рабыня. Это довольно типичный троп для погребальных стел, изображение богатой взрослой женщины, которая тянется к служанке, и, возможно, отражало желание ее семьи, чтобы она сохранила свой статус и в потусторонней жизни", — продолжила Киллгроув.

Важно

Потеряла после свадьбы: найденное обручальное кольцо пролежало в Болгарии более тысячи лет (фото)

По словам исследовательницы, предмет, который держит ребенок, может быть восковой табличкой, которую использовали для письма, или небольшой шкатулкой для драгоценностей.

Восковые таблички состояли из деревянных панелей на шарнирах, покрытых воском, и открывались и закрывались так, что без контекста могли напоминать современное устройство.

Вместо USB-портов, отверстия сбоку предмета могли изначально использоваться для хранения деревянных предметов, которые со временем сгнили. Подобные следы появлялись на других древних рельефах и не были чем-то необычным.

Ранее Фокус писал об устройстве, которое блокировало 95% шума и улучшало концентрацию.

А также мы рассказывали о необычном артефакте, найденном в бывшем женском монастыре. Археологи обнаружили стеклянный фаллос, датированный XVI или XVII веком.