Тогда погибло 85% морских видов: повторится ли это событие в будущем (фото)

Примерно 445 миллионов лет назад жизнь на Земле изменилась за короткий геологический момент. В результате этого погибло около 85% всех морских видов — большинства жизни на Земле.

В мгновение ока над суперконтинентом Гондвана, образовались ледники, которые вызвали осушение мелководных морей и изменения химического состава океана. Это изменение привело к возникновению ледникового климата на планете и вызвало одно из крупнейших вымираний в истории Земли, уничтожив большинство морских видов и изменив будущее жизни, пишет Phys.org.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, объясняет, что это Ордовикско-силурийское вымирание также создало предпосылки для появления позвоночных с челюстями.

Исследователи из Окинавского института науки и технологий показали, что после кризиса численность челюстных рыб выросла, тогда как численность многих более старых групп уменьшилась.

Профессор Лорен Саллан отметила, что окаменелости свидетельствуют о четкой границе между периодом до и после вымирания, связывая изменения в окружающей среде с новыми моделями эволюции позвоночных.

"Мы продемонстрировали, что челюстные рыбы стали господствующими только благодаря этому событию, — добавляет ученая — И, по сути, мы уточнили наше понимание эволюции, проведя границу между палеонтологической летописью, экологией и биогеографией".

Пока челюстные рыбы остались в Южном Китае, их бесчелюстные родственники продолжали эволюционировать в других регионах Фото: Nobu Tamura

Во время ордовицкого периода (485,4-443,8 млн лет назад) теплые мелководные океаны поддерживали разнообразных морских животных.

Большеглазые, похожие на миноги конодонты змеились вокруг высоких морских губок, трилобиты суетились среди роев моллюсков в панцирях, а морские скорпионы размером с человека и гигантские наутилоиды с острыми панцирями длиной до пяти метров парили по водам в поисках добычи.

"Хотя мы не знаем конечных причин Ордовикско-силурийского вымирания, мы знаем, что до и после события существовал четкий ход событий. Летопись окаменелостей это показывает", — говорит профессор Саллан.

Когда климатические колебания уменьшили ареалы обитания и уровень кислорода, выжившие позвоночные были ограничены глубокими океанами рефугиумами — частями суши или океана, где определенный биологический вид или группа видов пережили или переживают условия климата. В этих стабильных районах рыбы с челюстями получили гораздо больше преимуществ.

"Это первый случай, когда мы смогли количественно исследовать биогеографию до и после массового вымирания. Мы смогли проследить перемещение видов по всему земному шару, и именно так мы смогли определить конкретные рефугиумы, которые, как мы теперь знаем, сыграли значительную роль в дальнейшей диверсификации всех позвоночных", — добавляет профессор Саллан.

Окаменелости из таких регионов, как Южный Китай, принадлежали ранним акулам, которые оставались в этих рефугиумах в течение миллионов лет, прежде чем распространились за их пределы.

"Эволюционировали ли челюсти, чтобы создать новую экологическую нишу, или наши предки сначала заполнили существующую нишу, а затем диверсифицировались? Наше исследование указывает на последнее. Будучи ограниченными географически небольшими территориями с множеством свободных щелей в экосистеме, оставленных мертвыми бесчелюстными позвоночными и другими животными, гнатостомы могли внезапно заселить широкий спектр различных ниш", — говорит исследовательница.

Пока челюстные рыбы остались в Южном Китае, их бесчелюстные родственники продолжали эволюционировать в других регионах. Эти виды доминировали в открытом море в течение следующих 40 миллионов лет и эволюционировали в разнообразные формы.

Однако причина, по которой челюстные рыбы впоследствии стали господствующими видами, когда они вышли за пределы своих рефугиумов, до сих пор остается непонятной.

Вымирание не уничтожило экосистемы, а перезапустило их, позволив позвоночным заменить вымерших из-за изменения климата животных.

Понимание этого процесса помогло объяснить, почему челюстные позвоночные стали господствующими и почему современные океаны все еще отражают события, произошедшие сотни миллионов лет назад.

