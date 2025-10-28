Подо льдами Арктики найдено то, чего здесь быть не должно: жизнь неожиданно процветает здесь

В новом исследовании ученые обнаружили подо льдами Арктики “невозможную” жизнь, о которой даже не подозревали. Ранее существование жизни в этих суровых условиях считалось невозможным, но похоже, это не так.

Азот составляет около 78% земной атмосферы и необходим для выживания всем организмам, однако большинство из них не могут использовать этот элемент, пока он не будет предварительно преобразован в аммиак или аммоний. Микробы, способные усваивать азот из воздуха, известны как азотфиксаторы и являются основополагающим ресурсом для целых экосистем. Ранее считалось, что в океанах эти микробы встречаются исключительно в теплых тропических водах, но похоже это не совсем так, пишет Science Alert.

По словам ведущего автора исследования, биолога из Копенгагенского университета Лизы фон Фризен, считалось, что азотфиксация невозможна под морским льдом, поскольку предполагалось, что условия жизни для азотфиксирующих организмов слишком плохие. Теперь ученые обнаружили особые формы жизни, процветающие подо льдами Арктики.

В последнее десятилетие ученые начали рассматривать Северный Ледовитый океан в качестве малоизвестного источника азотфиксирующих бактерий. Отметим, что ученые и ранее находили азотфиксаторы в холодных арктических водах, однако в новой работе ученые впервые обнаружили подо льдом.

Команда исследовала образцы из центральной части Северного Ледовитого океана и Евразийской Арктики и выявила сообщество процветающих микробов, известных как нецианобектерианые диазотрофы (НЦД). Это причудливое название для бактерий, которые фиксируют азот, но не фотосинтезируют.

Отметим, что пока ученым не удалось доказать, что эти микробы фиксируют азот в Арктике, но исследователи обнаружили, что у них есть генетический аппарат для этого. Однако их распространение и численность указывают на их тесную связь с азотфиксирующей активностью в регионе. Если это правда, эти микроскопические формы жизни могут оказывать глобальное воздействие.

Ученые обнаружили, что на окраинах арктических морских льдов, как правило, обитает больше азотфиксирующих бактерий и наблюдается более высокая азотфиксирующая активность. Это говорит о том, что по мере быстрого таяния арктических льдов в условиях изменения климата эти уникальные микробы могут размножаться, изменяя морскую пищевую цепь и влияя на саму атмосферу.

НЦД питают водоросли и если водоросли размножатся в Арктике, они могут поддержать более богатую пищевую цепь. По словам фон Фризен, поскольку водоросли находятся в начале пищевой цепи, они в конечном итоге могут повлиять на всю пищевую цепь.

Больше водорослей в Арктике также может улавливать больше углекислого газа из атмосферы. Простыми словами, если производство водорослей увеличится, увеличится и способность Северного Ледовитого океана поглощать углекислый газ. Биологические системы очень сложны, поэтому сложно делать точные прогнозы, поскольку другие механизмы могут действовать в противоположном направлении.

