Під льодами Арктики знайдено те, чого тут бути не повинно: життя несподівано процвітає тут

У новому дослідженні вчені виявили під льодами Арктики "неможливе" життя, про яке навіть не підозрювали. Раніше існування життя в цих суворих умовах вважалося неможливим, але схоже, це не так.

Азот становить близько 78% земної атмосфери та необхідний для виживання всім організмам, проте більшість із них не можуть використовувати цей елемент, доки його не буде попередньо перетворено на аміак або амоній. Мікроби, здатні засвоювати азот із повітря, відомі як азотфіксатори і є основоположним ресурсом для цілих екосистем. Раніше вважалося, що в океанах ці мікроби трапляються виключно в теплих тропічних водах, але схоже це не зовсім так, пише Science Alert.

За словами провідної авторки дослідження, біологині з Копенгагенського університету Лізи фон Фрізен, вважалося, що азотфіксація неможлива під морським льодом, оскільки припускали, що умови життя для азотфіксувальних організмів занадто погані. Тепер учені виявили особливі форми життя, що процвітають під льодами Арктики.

В останнє десятиліття вчені почали розглядати Північний Льодовитий океан як маловідоме джерело азотфіксуючих бактерій. Зазначимо, що вчені й раніше знаходили азотфіксатори в холодних арктичних водах, проте в новій роботі вчені вперше виявили їх під льодом.

Команда досліджувала зразки з центральної частини Північного Льодовитого океану і Євразійської Арктики й виявила спільноту процвітаючих мікробів, відомих як неціанобектеріані діазотрофи (НЦД). Це химерна назва для бактерій, які фіксують азот, але не фотосинтезують.

Зазначимо, що поки що вченим не вдалося довести, що ці мікроби фіксують азот в Арктиці, але дослідники виявили, що у них є генетичний апарат для цього. Однак їхнє поширення і чисельність вказують на їхній тісний зв'язок з азотфіксувальною активністю в регіоні. Якщо це правда, ці мікроскопічні форми життя можуть мати глобальний вплив.

Вчені виявили, що на околицях арктичних морських льодів, як правило, мешкає більше азотфіксувальних бактерій і спостерігається вища азотфіксувальна активність. Це свідчить про те, що в міру швидкого танення арктичних льодів в умовах зміни клімату ці унікальні мікроби можуть розмножуватися, змінюючи морський харчовий ланцюг і впливаючи на саму атмосферу.

НЦД живлять водорості і якщо водорості розмножаться в Арктиці, вони можуть підтримати багатший харчовий ланцюг. За словами фон Фрізен, оскільки водорості знаходяться на початку харчового ланцюга, вони в кінцевому підсумку можуть вплинути на весь харчовий ланцюг.

Більше водоростей в Арктиці також може вловлювати більше вуглекислого газу з атмосфери. Простими словами, якщо виробництво водоростей збільшиться, збільшиться і здатність Північного Льодовитого океану поглинати вуглекислий газ. Біологічні системи дуже складні, тому складно робити точні прогнози, оскільки інші механізми можуть діяти в протилежному напрямку.

