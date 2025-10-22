Кліматична система Арктики перейшла в екстремальний режим: знайдено механізм запуску

У новому дослідженні вчені виявили "організм, що штовхає і запускає", який привів арктичну кліматичну систему в абсолютно новий стан. Вважається, що екстремальних явищ у майбутньому стане більше.

Міжнародна група дослідників оцінила історичні кліматичні дані, дані спостережень і прогнозів. Результати допомогли виявити "штовхаючий і запускаючий" механізм, що привів арктичну кліматичну систему в новий стан. Передбачається, що новий етап характеризуватиметься послідовним зростанням частоти та інтенсивності екстремальних явищ у всіх компонентах системи — атмосфері, океані та кріосфері — вже в цьому столітті, пише PHYS.org.

За словами співавтора дослідження, професора-дослідника Університету штату Північна Кароліна Сяндун Чжана, останніми десятиліттями середні температури зростають, а Арктику зазвичай вважають індикатором глобальних змін через підвищену чутливість регіону до будь-яких зовнішніх і внутрішніх впливів.

Дані вказують на те, що середньорічна швидкість потепління в Арктиці сьогодні більш ніж утричі перевищує середньосвітовий показник — цей процес відомий як арктичне посилення. Утім, раніше вчені не проводили систематичного аналізу взаємодії вищих температур із динамікою атмосфери, океану та морського льоду в екстремальних погодних і кліматичних районах Арктики.

У новому дослідженні вчені проаналізували історичні дані про температуру та екстремальні явища в компонентах арктичної системи, а також прогнози моделі CMIP6, які охоплюють період від теперішнього часу до кінця століття.

Результати вказують на те, що екстремальні явища постійно відбуваються в арктичній кліматичній системі, збільшуючи частоту та інтенсивність з 2000 року. Йдеться про такі явища, як:

атмосферні хвилі тепла;

океанічні хвилі тепла;

рясні опади;

втрата морського льоду;

танення крижаного покриву.

Зазначимо, що CMIP6, або Проєкт порівняння сполучених моделей (фаза 6), — це міжнародний проєкт, у якому беруть участь центри та групи моделювання по всьому світу.

Як правило, потепління уявляють як поступовий процес — повільну зміну температури всюди. Але нелінійні зміни, як показує дослідження, відбуваються по всій системі. Взаємодія між потеплінням і змінами в динаміці атмосфери, океану і морського льоду створює "штовхаючи й запускаючи" механізми, які призводять до переломного моменту в кліматичній системі.

Автори дослідження зазначають, що за останню чверть століття виявлені нещодавно стимулювальні та запускальні механізми призвели до різкої зміни або раптового зсуву в базовому стані арктичної кліматичної системи.

Дані вказують на те, що з 2000 року ймовірність атмосферних теплових хвиль збільшилася на 20%; потепління в шарі Атлантичного океану зросло на 76%; танення морського льоду збільшилося на 83%; площа танення гренландського крижаного щита збільшилася на 68%. Зазначимо, що до 21 століття такі явища були рідкісними, проте тепер учені вважають, що в майбутньому вони стануть частішими.

