Климатическая система Арктики перешла в экстремальный режим: найден механизм запуска

В новом исследовании ученые обнаружили “толкающий и запускающий организм”, который привел арктическую климатическую системы в совершенно новое состояние. Считается, что экстремальных явлений в будущем станет больше.

Международная группа исследователей оценила исторические климатические данные, данные наблюдений и прогнозов. Результаты помогли обнаружить "толкающий и запускающий" механизм, приведший арктическую климатическую систему в новое состояние. Предполагается, что новый этап будет характеризоваться последовательным ростом частоты и интенсивности экстремальных явлений во всех компонентах системы – атмосфере, океане и криосфере – уже в этом столетии, пишет PHYS.org.

По словам соавтора исследования, профессора-исследователя Университета штата Северная Каролина Сяндун Чжана, в последние десятилетия средние температуры растут, а Арктика обычно считается индикатором глобальных изменений из-за повышенной чувствительности региона к любым внешним и внутренним воздействиям.

Данные указывают на то, что среднегодовая скорость потепления в Арктике сегодня более чем втрое превышает среднемировой показатель – этот процесс известен как арктическое усиление. Впрочем, ранее ученые не проводили систематического анализа взаимодействия более высоких температур с динамикой атмосферы, океана и морского льда в экстремальных погодных и климатических районах Арктики.

В новом исследовании ученые проанализировали исторические данные о температуре и экстремальных явлениях в компонентах арктической системы, а также прогнозы модели CMIP6, охватывающие период с настоящего времени до конца века.

Результаты указывают на то, что экстремальные явления постоянно происходят в арктической климатической системе, увеличивая частоту и интенсивность с 2000 года. Речь идет о таких явлениях, как:

атмосферные волны тепла;

океанические волны тепла;

обильные осадки;

потеря морского льда;

таяние ледяного покрова.

Отметим, что CMIP6, или Проект сравнения сопряженных моделей (фаза 6) — это международный проект, в котором участвуют центры и группы моделирования по всему миру.

Как правило, потепление представляется как постепенный процесс – медленное изменение температуры повсюду. Но нелинейные изменения, как показывает исследование, происходят по всей системе. Взаимодействие между потеплением и изменениями в динамике атмосферы, океана и морского льда создает "толкающие и запускающие" механизмы, которые приводят к переломному моменту в климатической системе.

Авторы исследования отмечают, что за последние четверть века обнаруженные недавно стимулирующие и запускающие механизмы привели к резкому изменению или внезапному сдвигу в базовом состоянии арктической климатической системы.

Данные указывают на то, что с 2000 года вероятность атмосферных тепловых волн увеличилась на 20%; потепление в слое Атлантического океана возросло на 76%; таяние морского льда увеличилось на 83%; площадь таяния гренландского ледяного щита увеличилась на 68%. Отметим, что до 21 века такие явления были редки, однако теперь ученые считают, что в будущем они станут более частыми.

