Последний шанс спасти Землю: ученые готовятся поместить Арктику в гигантскую "морозильную камеру"

Исследователи разрабатывают радикальный метод остановки изменения климата на Земле, заморозив Арктику. Эксперты из Кембриджского университета получили финансирование на разработку плана и проверку его работоспособности, который предполагает повторную заморозку ледяных щитов планеты.

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Об этом пишет Daily Mail.

Годами ученые предупреждают о последствиях климатического кризиса Земли, вызванного деятельностью человека. В результате человечество уже столкнулось с первыми последствиями: на мир обрушились невероятные волны жары и засухи, температура океана рекордно повысилась, а планета стремительно теряет важные ледяные щиты.

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Радикальный план спасения мира

Десятилетиями ученые из разных уголков мира пытаются разработать планы спасения Земли от закипания или хотя бы сдерживания изменения климата. Ранее исследователи уже рассматривали вероятность развертывания "гигантского зонтика" над планетой, который позволил бы защитить нас от солнечного излучения, а также создание огромных "шторок", способных защитить Антарктиду от потери льда.

Ученые из Кембриджского университета не стали исключением — они получили финансирование, чтобы выяснить, можно ли замедлить глобальное потепление, повторно заморозив Арктику. Команда планирует проверить возможность искусственного утолщения быстро тающего морского льда Арктики путем закачивания морской воды на поверхность зимой. В случае успеха эта авантюра может помочь уменьшить таяние и замедлить региональное потепление.

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что Арктика будет полностью свободна ото льда уже летом 2030-х годов. Причем, это произойдет даже если человечеству удастся резко сократить выбросы. В результате некоторые ученые пришли к выводу, что единственный способ защитить Арктику — искусственно утолщить лед, от которого зависят полярная дикая природа и сообщества инуитов.

Повторная заморозка Арктики: как это работает

Морской лед образуется естественным образом, когда вода замерзает на дне существующего льда, плавающего на поверхности океана. По мере роста льда он становится все более толстым изолирующим слоем между холодным арктическим воздухом надо льдом и водой подо льдом, поэтому скорость замерзания замедляется. Любой снег на поверхности льда также действует как изолятор, еще больше замедляя скорость роста нового льда.

Команда из Кембриджа сегодня изучает сразу несколько возможных сценариев спасения Арктики и одна из них называется "утолщение поверхности". Технология направлена на увеличение толщины морского льда непосредственно в тот момент, когда снега нет. Предполагается, что это будет происходить путем закачивания морской воды на поверхность, так что она напрямую подвергается воздействию холодной атмосферы и утолщает лед сверху.

Другую технологию, рассматриваемую учеными, можно использовать, когда на поверхности льда есть снег. Метод предполагает заполнение пустот воздуха внутри снега морской водой, что в конечном итоге превратит снег в твердый лед и приведет к более естественному замерзанию у основания льда.

За последние десятилетия Арктикеа потеряла невероятное количество льда Фото: Florida Stock/Shutterstock

Тестирование "морозильной камеры" для Арктики

Полевые испытания должны начаться в 2025 году в Канаде в сотрудничестве с Real Ice, чья миссия заключается в "сохранении и восстановлении арктического морского льда". В прошлом году компания заявила, что испытания подтвердили жизнеспособность идеи: пилотная скважина увеличила толщину шельфового ледника на 50 сантиметров в сравнении с контрольным участком в период с января по май.

Отметим, что метод впервые был предложен Стивеном Дешем из Университета штата Аризона и его коллегами еще в 2016 году. Но теперь ученые впервые получили доказательства того, что метод работает и уже спровоцировал 35 сантиметров естественного роста льда в нижней стороне шельфового ледника.

Исследователи полагают, что развертывание утолщения льда на более чем 10% Арктики может более чем обратить вспять недавнюю потерю льда в регионе.

Сколько льда уже потеряла Арктика

Включая январь 2025 года, Арктика ежегодно теряет 41 000 квадратных километров морского льда, или 2,8% от его общего количества по сравнению со средним показателем за 1981–2010 годы. Это означает, что с 1979 года Арктика уже потеряла 1,88 миллиона квадратных километров морского льда.

Согласно данным Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), площадь морского льда достигла второго самого низкого уровня за январь в 2025 году за 1981-2010 годы.

Как ученые планируют спасать Землю

За десятилетия исследований учеными были предложены сотни различных сценариев спасения Земли. Вот самые радикальные из них:

прикрыть Землю гигантским зонтиком от надоедливых лучей Солнца: предполагается, что всего двух лет, проведенных "в тени", будет достаточно, чтобы охладить планету;

разработка гигантских "шторок" за 50 миллиардов долларов — предполагается, что они помогут защитить планету от таяния ледника Судного дня и рекордного повышения уровня океана;

отодвинуть Землю от Солнца на 5 миллионов километров, чтобы защитить планету от уничтожения;

скинуть в океан тысячи литров химикатов — предполагается, что это позволит охладить планету и защитит Землю от закипания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что на самом деле таится подо всем полярным льдом.