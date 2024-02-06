Космическая кокетка. Землю планируют прикрывать от надоедливых лучей Солнца гигантским зонтиком (фото)

Исследователи считают, что всего двух лет, проведенных под гигантским зонтиком будет достаточно, чтобы наша планета немного охладилась.

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Земля неумолимо нагревается, о чем свидетельствует несколько факторов, в том числе: 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, а на планету обрушились невероятные волны засухи, тепла и лесных пожаров. Кроме того ученые уже заявили, что жара достигла такого уровня, что им уже недостаточно красного для ее обозначения, пишет Daily Mail.

Чтобы немного снизить нагрузку на климатические системы Земли и охладить планету, ученые предлагают прикрыть ее гигантским зонтиком от надоедливых солнечных лучей. Предполагается, что планета будет скрываться за зонтиком около двух лет и это позволит снизить глобальную среднюю температуру на 1,5 градуса по Цельсию.

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В результате команда из Израильского технологического института Технион работают над созданием гигантского навеса размером с Аргентину он будет похож на зонтик и поможет блокировать солнечные лучи, а это в свою очередь позволит смягчить последствия глобального потепления на Земле.

Авторы исследования считают, что зонтик площадью почти 2,5 миллиона квадратных километров создаст тень, которая впоследствии снизит среднюю температуру на Земле на 1,5 градуса по Цельсию — для этого потребуется около 2 лет. Ученые заявляют, что строительство прототипа площадью чуть более 9000 метров обойдется приблизительно в 20 миллионов долларов и может быть закончено к 2027 году.

Предполагается, что зонтик будет расположен на расстоянии 14,4 миллиона километров от Земли и будет перемещаться в космосе, открывая и закрывая затеняющий слой. Пока ученые заявляют о важности этого зонтика и его плюсах, критики говорят, что стоимость "мегаструктуры" в действительности будет невероятной: предполагается, что общая стоимость проекта достигнет триллионов долларов.

Зонт будет состоять из легких солнечных парусов, прикрепленных к кораблю, работающему на солнечной энергии Фото: Technion-Israel Institute of Technology and Asher Space Research Institute

По словам гарвардского физика Ави Леба, возведение любой подобной огромной структуры в космосе будет чрезвычайно дорогостоящим и потребует масштабного сотрудничества путем перераспределения средств из военного бюджета на мирные цели.

Отметим, что это не первый раз, когда ученые рассматривают затемнение или блокирования Солнца для охлаждения планеты. Еще в 2021 году инициатива Билла Гейтса стоимостью 3 миллиона долларов показала, что ее целью является распыление миллионов тонн мела в стратосферу. В прошлом году Белый дом также заявил, что готов рассмотреть планы исследователей по блокированию попадания солнечного света на поверхность нашей планеты — эти варианты будут рассмотрены в рамках попыток предотвратить глобальное потепление.

Израильские ученые также заявили, что планируют построить прототип в ближайшие 3 года. По словам ведущего автора исследования Йорама Розена, они с командой вовсе не планируют "спасать планету", однако хотят знать, что это возможно.

L1 — это положение в космосе, где гравитационные силы системы двух тел, такой как Солнце и Земля, создают усиленные области притяжения и отталкивания Фото: Technion-Israel Institute of Technology and Asher Space Research Institute

Предполагается, что космический зонтик для Земли будет состоять из легких солнечных парусов, прикрепленных к кораблю, работающему на солнечной энергии. В то же время ученые держат в секрете материалы, из которых планируют построить инновационный зонт.

Массивная штора кажется гибкой, что позволяет команде сложить ее внутри корабля, который доставит ее к первой точке Лагранжа (L1). Предполагается, что такое расположение зонта позволит обеспечить постоянное затемнение огромной части нашей планеты.

Однако некоторые эксперты скептично относятся к разработке ученых, предполагая, что работы по затемнению Земли в действительности — не более чем "пустая трата времени и ресурсов". Основная проблема, по словам критиков заключается в том, что проект будет стоить невероятное количество денег и, вероятно, не сможет быть закончен вовремя.

Ранее Фокус писал о том, что над Землей раскроют гигантский "зонтик": он посчитает каждое дерево на планете.