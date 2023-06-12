Спасение бегством. Человечеству придется отодвинуть Землю от Солнца на 5 млн км

Не секрет, что сердце нашей Галактики неумолимо становится ярче, что в конце концов приведет к гибели всего живого на нашей планете.

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Астрономам прекрасно известно, что Солнце медленно, но уверенно становится ярче, и примерно через миллиард лет, оно будет настолько ярким, что буквально испепелит жизнь на Земле — температура планеты поднимется настолько, что на ней попросту будет невозможно жить, пишет Daily Mail.

Исследователи то и дело ищут способы спасти Землю от неминуемой гибели, и на этот раз профессор астрофизики из Манчестерского университета Альберт Зейлстра предлагает радикальное решение — нам необходимо физически удалиться от Солнца. Для того чтобы выжить, человечеству придется физически отодвинуть Землю от Солнца на расстояние в почти 5 миллионов километров.

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Известно, что в данный момент наша планета вращается вокруг Солнца на расстоянии 150 миллионов километров, однако это расстояние необходимо увеличить минимум до 155 миллионов километров, чтобы эта метод сработал. Но у таких действий будут последствия. Продолжительность года на Земле увеличится до 380 дней, а значит нам придется добавить в календарь "лишние" 15 дней.

По словам Зейлстра, наша планета будет неумолимо нагреваться параллельно тому, как Солнце будет становиться все ярче. Приблизительно через 1 или два миллиарда лет Земля достигнет точки невозврата, когда океаны попросту начнут выкипать. Далее наша планета будет больше походить на Венеру с температурой в несколько сотен градусов по Цельсию — вероятно, нам придется переехать, и желательно до того, как это произойдет.

Профессор отмечает, что для того, чтобы наш мир просуществовал дольше 1 миллиарда лет, нам следует отдалиться от Солнца. Но возможно ли это и сработает ли? Стоит обратиться к простой астрофизике. Когда планета замедляется на орбите, она приближается к Солнцу, а когда ускоряется — наоборот отдаляется. Всему виной огромное гравитационное притяжение.

Как работает концепция профессора астрофизики Фото: Daily Mail

Как и другие планеты Солнечной системы, наша постепенно удаляется от Солнца по спирали, однако этого все равно недостаточно, чтобы существенно охладить Землю. Предполагается, что "концепция Зейлстры" по удалению от Солнца включает в себя некий гравитационный маневр или "маневр рогатки", который уже используется для ускорения космических кораблей.

Приближаясь к планете, такой космический корабль может использовать гравитационное притяжение планеты, чтобы увеличить свою скорость и замедлить саму планету на орбите. Однако "гравитационная рогатка" также может быть использована и для замедления космического корабля, которое окажет противоположный эффект на планету — ее вращение ускорится и она удалится от Солнца.

Однако вместо корабля профессор предлагает использовать массивный астероид диаметром около 50 километров. Предполагается, что нам удастся изменить орбиту астероида, пока он еще находится в космосе, буквально подтолкнув его роботизированным зондом, под определенным углом и скоростью. В случае успеха астероид сделает петлю вокруг Солнца, а затем направится обратно к Земле, прежде чем вылетит на земную орбиту. Это должно замедлить движение астероида и увеличит скорость Земли. Правда, предполагается, что нам потребуется проделать эту уловку не один раз, а приблизительно миллион.

Профессор отмечает, что на спасение у человечества есть около миллиарда лет, а значит потребуется приблизительно один пролет астероида каждую тысячу лет, и тогда Земля сможет отдалиться от Солнца на необходимое расстояние.

Профессор Зейлстра отмечает, что в данный момент есть две формы глобального потепления с которыми нам стоит бороться. Во-первых, выбросы парниковых газов, которые неумолимо нагревают Землю, во-вторых, естественное увеличение яркости солнца неизбежно приведет к гибели всего живого на нашей планете.

Впрочем, астрофизик также отмечает, что его идея весьма дорогостоящая в реализации, кроме того, человечество может быть напугано тем фактом, что к Земле несется астероид, размером с тот, что погубил динозавров. Зейлстра также отмечает, что его концепция не позволит решить проблему глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью — здесь потребуется искать другие пути.

Ранее Фокус писал о 5 ужасных сценариях гибели человечества: Солнце "прогнило", а астероид столкнулся с Землей.