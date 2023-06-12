Порятунок втечею. Людству доведеться відсунути Землю від Сонця на 5 млн км

Не секрет, що серце нашої Галактики невблаганно стає яскравішим, що врешті-решт призведе до загибелі всього живого на нашій планеті.

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Астрономам чудово відомо, що Сонце повільно, але впевнено стає яскравішим, і приблизно через мільярд років воно буде настільки яскравим, що буквально спопелить життя на Землі — температура планети підніметься настільки, що на ній просто неможливо буде жити, пише Daily Mail.

Дослідники постійно шукають способи врятувати Землю від неминучої загибелі, і цього разу професор астрофізики з Манчестерського університету Альберт Зейлстра пропонує радикальне рішення — нам необхідно фізично відійти від Сонця. Для того, щоб вижити людству доведеться фізично відсунути Землю від Сонця на відстань майже 5 мільйонів кілометрів.

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Відомо, що зараз наша планета обертається навколо Сонця на відстані 150 мільйонів кілометрів, проте цю відстань необхідно збільшити мінімум до 155 мільйонів кілометрів, щоб цей метод спрацював. Але такі дії матимуть наслідки. Тривалість року на Землі збільшиться до 380 днів, а значить, нам доведеться додати у календар "зайві" 15 днів.

За словами Зейлстра, наша планета невблаганно нагріватиметься паралельно тому, як Сонце ставатиме все яскравішим. Приблизно через 1 чи 2 мільярди років Земля досягне точки неповернення, коли океани просто почнуть википати. Далі наша планета більше буде схожа на Венеру з температурою в кілька сотень градусів за Цельсієм — ймовірно, нам доведеться переїхати, і бажано до того, як це станеться.

Професор зазначає, що для того, щоб наш світ проіснував довше 1 мільярда років, нам слід відійти від Сонця. Але чи це можливо і спрацює? Варто звернутися до простої астрофізики. Коли планета сповільнюється на орбіті, вона наближається до Сонця, а коли пришвидшується – навпаки віддаляється. Вине у тому величезне гравітаційне тяжіння.

Як працює концепція професора астрофізики Фото: Daily Mail

Як і інші планети Сонячної системи, наша поступово віддаляється від Сонця по спіралі, проте цього все одно недостатньо, щоб суттєво охолодити Землю. Передбачається, що "концепція Зейлстри" щодо віддалення від Сонця передбачає якийсь гравітаційний маневр або "маневр рогатки", який вже використовується для прискорення космічних кораблів.

Наближаючись до планети, такий космічний корабель може використовувати гравітаційне тяжіння планети, щоб збільшити швидкість і уповільнити саму планету на орбіті. Однак "гравітаційна рогатка" також може бути використана і для уповільнення космічного корабля, який матиме протилежний ефект на планету — її обертання прискориться і вона відійде від Сонця.

Однак замість корабля професор пропонує використати масивний астероїд діаметром близько 50 км. Передбачається, що нам вдасться змінити орбіту астероїда, поки він перебуває в космосі, буквально підштовхнувши його роботизованим зондом, під певним кутом і швидкістю. У разі успіху астероїд зробить петлю навколо Сонця, а потім попрямує назад до Землі, перш ніж вилетить на земну орбіту. Це має уповільнити рух астероїда та збільшить швидкість Землі. Правда, передбачається, що нам потрібно зробити це не один раз, а приблизно мільйон.

Професор зазначає, що на порятунок у людства є близько мільярда років, а отже знадобиться приблизно один проліт астероїда кожну тисячу років, і тоді Земля зможе віддалитися від Сонця на необхідну відстань.

Професор Зейлстра зазначає, що зараз є дві форми глобального потепління, з якими нам варто боротися. По-перше, викиди парникових газів, які невблаганно нагрівають Землю, по-друге, природне збільшення яскравості сонця неминуче призведе до загибелі всього живого на планеті.

Втім, астрофізик також зазначає, що його ідея дуже дорога в реалізації, крім того, людство може бути налякане тим фактом, що до Землі мчить астероїд, розміром з той, що занапастив динозаврів. Зейлстра також зазначає, що його концепція не дозволить розв'язати проблему глобального потепління, спричиненого людською діяльністю — тут потрібно буде шукати інших шляхи.

Раніше Фокус писав про 5 жахливих сценаріїв загибелі людства: Сонце "прогнило", а астероїд зіткнувся із Землею.