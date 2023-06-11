Солнце "прогнило", а астероид столкнулся с Землей: 5 ужасных сценариев гибели человечества

Исследователи рассказали, что произойдет с нашими телами, если атмосфера нашей планеты вдруг исчезнет или Землю "проглотит" черная дыра.

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Несмотря на весь хаос, происходдящий на нашей планете, легко забыть, что мы живем в изменчивой галактике, которая полна грозных опасностей. Например, ученые то и дело предупреждают, что к Земле несутся огромные космические камни со скоростью тысячи километров в час, а черные дыры могут и вовсе разорвать нашу планету на части, пишет Daily Mail.

Порой кажется, что лучше об этом не думать, но исследователи решили пролить свет на то, что в действительности произойдет с человеческим телом, если человечество погибнет от этих ужасных астрономических явлений.

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Солнце "сгнило"

Предполагается, что нашему Солнцу около 4,5 миллиарда лет, что составляет приблизительно половину его ожидаемой продолжительности жизни (около 9-10 миллиардов лет). Когда оно начнет умирать, Солнце расширится до красного гиганта и поглотит Меркурий, Венеру, а, вполне вероятно, и Землю.

Это предполагает, что у нас, человечества, есть еще 4-5 миллиардов лет, если нас, конечно же, ранее не убьет астероид или климатическая катастрофа. Однако если бы все же мы дожили до момента гибели Солнца, как бы это было?

По словам профессора астрофизики Манчестерского университета Альберта Зейлстра, если Солнце решит умереть, человечество крайне быстро последует за ним. Простыми словам, мы попросту замерзнем насмерть.

Ученый отмечает, что ближе всего наша планета была к такому сценарию около 700 миллионов лет назад, в период "Земли-снежного кома". В те времена вся планета была заморожена и даже океаны покрывал лед толщиной в километр — тогда ледяные оковы продержались 50 миллионов лет.

Зейлстр отмечает, что даже если бы человечеству каким-то невероятным образом удалось бы пережить холод в течение нескольких дней — все растения и урожай погибли бы от нехватки света и фотосинтеза. То есть нас бы ждала мучительная смерть от голода. Ученый успокоил, что нас едва ли ожидает такая участь — человечество скорее просто не доживет.

Земля упадет в черную дыру

Одной из самых страшных особенностей нашей Вселенной являются черные дыры — области пространства-времени, где гравитация притягивает так сильно, что даже свету не удается выбраться. Черные дыры действуют как интенсивные источники гравитации, поглощающие окружающую пыль, газы, планеты и даже другие черные дыры.

Они давно заработали репутацию "разрушительных монстров", так как уничтожают буквально все на своем пути. Если даже свету не удается выбраться из черной дыры, Земле не удастся и подавно.

По словам профессора физики Университета Сассекса Ксавье Кальментса, гравитационная сила черной дыры будет настолько сильной, что мы фактически испытаем "спагеттификацию". Наши тела будут растянуты, будто длинная паста, пока не будет разорвано на куски.

Исследователь отмечает, что это произойдет довольно быстро, а потому, даже если мы что-то и почувствуем, это едва ли будет длиться долго. Мы, вероятно, умрем чрезвычайно быстро, также есть вероятность, что это произойдет из-за удушья, если атмосфера будет очищена.

К счастью, вероятность такой участи для человечества стремиться к нолю — едва ли это случится и Земля когда-то будет поглощена черной дырой. То, что мы все еще живем на планете доказывает, что подобного не происходило за всю историю Земли.

Солнце столкнется с другим

Не секрет, что Млечный путь находится на пути столкновения с другой галактикой — Андромедой, которая в настоящее время находится на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет. Примерно через 4 миллиарда лет эти две галактики, обладающие невероятным гравитационным притяжением, сольются в одну новую сверхгалактику, называемую Милкдромеда.

По словам профессора астрономии Мичиганского университета Эрика Белла, когда галактики столкнуться, с нами, вероятно, ничего не произойдет. Предполагается, что после слияния Солнце будет отброшено в новый регион, однако Земле и другой части Солнечной системы едва ли грозит уничтожение.

Белл отмечает, что в этом сценарии опасность будет заключаться лишь в увеличении вероятности столкновения звезд. Близкий проход меняет орбиту, приближая нас к солнцу или удаляет нас. Ученый считает, что какова будет наша судьба зависит от того, как именно изменилась бы наша орбита: мы либо отдалились бы от Солнца и замерзли, либо приблизились бы, и зажарились.

Земля столкнулась с астероидом

Наша планета уже переживала подобный опыт около 66 миллионов лет назад — тогда астероид стал причиной вымирания динозавров и не только. Для тех, кто не погиб непосредственно от самого столкновения, оно высвободило гигантское облако пыли и сажи, которые повлекли глобальные изменения климата, что уничтожило 75% всего живого.

Исследователи из NASA полагают, что для полного уничтожения нашей планеты потребуется астероид шириной в 96 километров, то есть приблизительно в 10 раз больше того, который столкнулся с Землей около 66 миллионов лет назад.

Ученые полагают, что астероид такой величины сделает Землю весьма негостеприимной, что приведет к исчезновению большинства форм жизни, в том числе и нас.

Если сегодня на Землю обрушится небольшой удар, в атмосферу будет выброшено огромное количество пыли, которая может заблокировать солнечный свет и заморозить нас до смерти, что, вероятно, будет более длительным и неприятным. Однако если бы он упал в воду, это бы увеличило количество водяного пара, а значит начался бы сезон дождей и оползней.

По словам руководителя программы NASA по наблюдению за объектами, сближающимися с Землей, доктора Келли Фаст, это уже происходило ранее и обязательно произойдет снова. Поэтому так важно следить за астероидами и обнаружить угрозу как можно раньше.

Атмосфера Земли исчезла

Атмосфера нашей планеты является своеобразным "одеялом безопасности", так как именно она содержит кислород, в котором мы нуждаемся. Она также защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения Солнца и создает необходимое давление для существования жизни.

Если бы по какой-либо невероятной причине эта "защита" исчезла, большинство позвоночных, в том числе и нас, задохнулись бы за считанные секунды. Вероятно, морские животные, полагающиеся на кислород в воде, смогли бы продержаться немного дольше, однако в долгосрочной перспективе это едва ли могло бы их спасти.

В случае исчезновения атмосферы нам, возможно, придется построить радиационно-защитные бани, которые обеспечат среду с высоким давлением и обильным количеством кислорода.

В исследовании 2021 года ученые пришли к выводу, что атмосфера Земли, вероятно, будет утеряна примерно через 1 миллиард лет. Этот процесс будет постепенным и будет развиваться по мере того, как Солнце будет нагреваться.

Ранее Фокус писал о том, что у человечества осталось 6 лет: выбросы достигли пика, а Земля несется прямиком в адскую ловушку.