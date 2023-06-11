У человечества осталось 6 лет: выбросы достигли пика, а Земля несется прямиком в адскую ловушку

Исследователи предупреждают, что человечество побило все возможные рекорды и на всех парах несется к периоду невыносимой жары.

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Несмотря на то, что человечество десятилетиями пытается снизить количество выбросов парниковых газов, они находятся на рекордно высоком уровне: ежегодно они эквивалентны 54 миллиардам тонн двуокиси углерода, пишет The Conversation.

С конца 1800-х годов человечество уже вызвало повышение температуры поверхности Земли на 1,14°C, и это еще не предел. Исследователи отмечают, что потепление лишь увеличивается, причем беспрецедентными темпами — на 0,2°C за десятилетие. Результаты наблюдений показывают, что самые высокие температуры наблюдаются над сушей, при этом они растут вдвое быстрее. Отметим, что именно эти температуры связаны с рекордной жарой, которую мы ощущаем, а также масштабными лесными пожарами.

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Ученые отмечают, что с теми темпами, которыми человечество движется сегодня, у нас осталось всего 6 лет до того, как установленные критические уровни выбросов достигнут своего предела. Отметим, что речь идет об углеродном балансе, который позволит сдержать глобальное повышение средней температуры на уровне 1,5°C — фактически "допустимый запас" выбросов сегодня составляет всего 250 миллиардов тонн.

Об этом говорится в статье профессора физического изменения климата, директора Международного центра климата Пристли в Университете Лиса, Пирса Форстера, который он составил вместе с почти полсотни коллег со всего мира. В своем исследовании ученые использовали данные об изменениях количества выбросов, температуре и потоках энергии в системе Земли.

Исследователи полагают, что человечество должно быть проинформировано о том, какими темпами планета приближается к глобальному потеплению и что мы можем сделать для того, чтобы сдержать повышение средней глобальной температуры на уровне 1,5°C.

В новом отчете ученые собрали данные обо всех выбросах парниковых газов и их изменениях во время пандемии — в период с 2019 года. Результаты анализа свидетельствуют о том, что в последние годы выбросы парниковых газов рекордно выросли, при этом загрязнение во всем мире напротив — снизилось. Проблема заключается в том, что комбинация этих тенденций неизбежно ведет к потеплению климата. Согласно оценкам исследователей, в данный момент наблюдаются рекордно высокие темпы — более 0,2°C за десятилетие.

Форстер также отмечает, что они с коллегами планируют выпускать подобные отчеты ежегодно — предполагается, что это поможет человечеству лучше влиять на количество выбросов и изменения климата. Кроме того, в дальнейших работах ученые также планируют расширить сообщество и включить в отчеты наблюдения за экстремальными климатическими явлениями, в том числе волнами тепла, наводнениями и лесными пожарами.

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