Останній шанс врятувати Землю: вчені готуються помістити Арктику у гігантську "морозильну камеру"

Дослідники розробляють радикальний метод зупинки зміни клімату на Землі, заморозивши Арктику. Експерти з Кембридзького університету отримали фінансування на розробку плану і перевірку його працездатності, який передбачає повторне заморожування крижаних щитів планети.

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Про це пише Daily Mail.

Роками вчені попереджають про наслідки кліматичної кризи Землі, спричиненої діяльністю людини. У результаті людство вже зіткнулося з першими наслідками: на світ обрушилися неймовірні хвилі спеки та посухи, температура океану рекордно підвищилася, а планета стрімко втрачає важливі крижані щити.

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Радикальний план порятунку світу

Десятиліттями вчені з різних куточків світу намагаються розробити плани порятунку Землі від закипання або хоча б стримування зміни клімату. Раніше дослідники вже розглядали ймовірність розгортання "гігантської парасольки" над планетою, яка дала б змогу захистити нас від сонячного випромінювання, а також створення величезних "шторок", здатних захистити Антарктиду від втрати льоду.

Учені з Кембридзького університету не стали винятком — вони отримали фінансування, щоб з'ясувати, чи можна уповільнити глобальне потепління, повторно заморозивши Арктику. Команда планує перевірити можливість штучного потовщення морського льоду Арктики, що швидко тане, шляхом закачування морської води на поверхню взимку. У разі успіху ця авантюра може допомогти зменшити танення й уповільнити регіональне потепління.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що Арктика буде повністю вільна від льоду вже влітку 2030-х років. Причому, це станеться навіть якщо людству вдасться різко скоротити викиди. У результаті деякі вчені дійшли висновку, що єдиний спосіб захистити Арктику — штучно потовщити лід, від якого залежать полярна дика природа і спільноти інуїтів.

Повторне заморожування Арктики: як це працює

Морський лід утворюється природним чином, коли вода замерзає на дні існуючого льоду, що плаває на поверхні океану. У міру зростання льоду він стає все товстішим ізолюючим шаром між холодним арктичним повітрям над кригою і водою під кригою, тому швидкість замерзання сповільнюється. Будь-який сніг на поверхні льоду також діє як ізолятор, ще більше сповільнюючи швидкість зростання нового льоду.

Команда з Кембриджа сьогодні вивчає одразу кілька можливих сценаріїв порятунку Арктики, і один із них називається "потовщення поверхні". Технологія спрямована на збільшення товщини морського льоду безпосередньо в той момент, коли снігу немає. Передбачається, що це відбуватиметься шляхом закачування морської води на поверхню, тож вона безпосередньо зазнає впливу холодної атмосфери та потовщує лід зверху.

Іншу технологію, розглянуту вченими, можна використовувати, коли на поверхні льоду є сніг. Метод передбачає заповнення пустот повітря всередині снігу морською водою, що в кінцевому підсумку перетворить сніг на твердий лід і призведе до більш природного замерзання біля основи льоду.

За останні десятиліття Арктика втратила неймовірну кількість льоду Фото: Florida Stock/Shutterstock

Тестування "морозильної камери" для Арктики

Польові випробування мають розпочатися 2025 року в Канаді у співпраці з Real Ice, чия місія полягає в "збереженні та відновленні арктичного морського льоду". Минулого року компанія заявила, що випробування підтвердили життєздатність ідеї: пілотна свердловина збільшила товщину шельфового льодовика на 50 сантиметрів, як порівняти з контрольною ділянкою, у період із січня до травня.

Зазначимо, що метод уперше був запропонований Стівеном Дешем з Університету штату Аризона та його колегами ще 2016 року. Але тепер учені вперше отримали докази того, що метод працює і вже спровокував 35 сантиметрів природного зростання льоду в нижній стороні шельфового льодовика.

Дослідники вважають, що розгортання потовщення льоду на понад 10% Арктики може більш ніж повернути назад нещодавню втрату льоду в регіоні.

Скільки льоду вже втратила Арктика

Включно з січнем 2025 року, Арктика щорічно втрачає 41 000 квадратних кілометрів морського льоду, або 2,8% від його загальної кількості, порівняно із середнім показником за 1981-2010 роки. Це означає, що з 1979 року Арктика вже втратила 1,88 мільйона квадратних кілометрів морського льоду.

Згідно з даними Національного центру даних зі снігу та льоду США (NSIDC), площа морського льоду досягла другого найнижчого рівня за січень 2025 року за 1981-2010 роки.

Як вчені планують рятувати Землю

За десятиліття досліджень вченими було запропоновано сотні різних сценаріїв порятунку Землі. Ось найрадикальніші з них:

прикрити Землю гігантською парасолькою від докучливих променів Сонця: передбачається, що лише двох років, проведених "у тіні", буде достатньо, щоб охолодити планету;

розробка гігантських "шторок" за 50 мільярдів доларів — передбачається, що вони допоможуть захистити планету від танення льодовика Судного дня і рекордного підвищення рівня океану;

відсунути Землю від Сонця на 5 мільйонів кілометрів, щоб захистити планету від знищення;

скинути в океан тисячі літрів хімікатів — передбачається, що це дасть змогу охолодити планету і захистить Землю від закипання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що насправді таїться під усім полярним льодом.