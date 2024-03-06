Розроблено план із порятунку світу від Судного дня: нас врятують "шторки" за 50 млрд доларів (відео)

Дослідники розробили радикальний план із запобігання таненню льодовика Судного дня, але для його реалізації знадобляться величезні гроші.

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Кліматична криза нависла над планетою і вчені побоюються, що може стати лише гірше. На перший погляд, підвищення рівня моря на 0,6 метрів може здатися несуттєвим, однак, якщо це станеться по всьому світу, наслідки для прибережних районів і місцевих поселень будуть катастрофічними, пише Science Alert.

Вчені прогнозують, що такі міста, як Нью-Йорк, Маямі та Новий Орлеан, зіткнуться з руйнівними повенями. За попередніми прогнозами, по всьому світу 97 мільйонів людей опиняться на шляху вод, що швидко наступають, — унаслідок цього ризику наражатимуться будинки, спільноти та засоби до існування.

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Усе це станеться, якщо льодовик Твейтса, також відомий як льодовик Судного дня, завалиться. Однак на цьому катастрофа лише почнеться. Наразі масивний антарктичний шельфовий льодовик блокує потрапляння теплих морських вод до інших льодовиків. У разі зникнення льодовика Судного дня, запуститься цілий каскад танення, який зможе підняти рівень моря на неймовірні 3 метри.

Дані свідчать про те, що вже зараз танення льодовика Судного дня є причиною 4% глобального підвищення рівня моря. З 2000 року він уже втратив понад 1000 мільярдів тонн льоду, однак основна проблема полягає в тому, що це не єдиний льодовик на Землі, який потрапив у біду. На жаль, у людства залишилося не так багато часу, щоб запобігти цій катастрофі.

У результаті геоінженери по всьому світу розробляють амбітні та інноваційні технології, здатні уповільнити танення льодовиків. Нова стратегія, яка являє собою радикальний план порятунку людства і Землі, заснована на "підводних шторах".

За словами гляціолога і дослідника геоінженерії з Лапландського університету Джона Мура, нас врятує встановлення гігантської підводної завіси завдовжки майже 100 кілометрів. Передбачається, що ця конструкція допоможе запобігти потраплянню теплої морської води в льодовики, а також зупинить їхнє танення. Автори дослідження зазначають, що на встановлення завіси знадобиться 50 мільярдів доларів.

Шторки для льодовика Судного дня

Однією з основних причин танення льодовиків сьогодні є потік теплої солоної морської води глибоко в океані. Зокрема ці теплі течії омивають і береги льодовика Судного дня, розтоплюючи його лід.

Водночас світовий океан невблаганно нагрівається, як і вся планета, а тому ці течії з часом ставатимуть дедалі теплішими, наближаючи нас до кліматичного колапсу.

Мур з колегами припустили, що врятувати льодовик Судного дня можуть шторки, закріплені на морському дні, які могли б уповільнити танення льодовика. Теоретично ці завіси блокуватимуть потік теплих течій і заблокують їм шлях до льодовика, що зупинить танення і дасть льодовику час "накопичити лід".

Зазначимо, що ця ідея не нова. У 2018 році Мур з колегами вже пропонували використати масивну стіну, щоб запобігти надходженню теплої води. Однак цього разу вчений удосконалив свою ідею і пропонує спорудити завісу, яка, як вважає Мур, є більш безпечним варіантом.

Автор ідеї зазначає, що завіси будуть настільки ж ефективні в блокуванні теплих потоків, однак за необхідності їх можна буде легко видалити. Наприклад, якщо штори несподівано завдали шкоди навколишньому середовищу, їх можна було зняти й змінити дизайн.

Мур також зазначає, що наразі вони з колегами тестують прототипи, але поки що в менших розмірах.

На цій діаграмі показано, як закріплена на морському дні завіса може блокувати проникнення глибоких течій теплої води до льодовиків Фото: University of Lapland

Вартість штори для льодовика Судного дня

Мур з колегами з Кембридзького університету наразі перебувають на ранніх стадіях розроблення і тестування прототипу і планують перейти на наступний етап уже до 2025 року. Наразі команда тестує версію завдовжки трохи більше ніж 90 сантиметрів всередині резервуарів. Щойно функціональність прототипу буде доведено, вчені розпочнуть новий етап — тестування на дні річки.

Далі команда планує поступово масштабувати прототипи доти, доки не з'являться докази того, що технологія є достатньо ефективною і стабільною для встановлення в Антарктиді. Якщо все піде добре, приблизно через два роки вони зможуть випробувати набір прототипів штор завдовжки 10 метрів у норвезькому фіорді.

Цього року експерименти потребують фінансування в 10 000 доларів, проте в міру збільшення прототипу зростатиме і фінансовий бік дослідження. Передбачається, що на кінцевому етапі вченим буде потрібно близько 10 мільйонів доларів, а потім ще 50 мільярдів доларів для встановлення штори в Антарктиді.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді відбувається небезпечна "зміна режиму": вчені стурбовані перспективами.