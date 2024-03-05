В Антарктиді відбувається небезпечна "зміна режиму": вчені стурбовані перспективами

Нове дослідження показує, що в полярному кліматі сьогодні відбуваються фундаментальні зміни — ніхто не знає, чим це обернеться.

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Минулого року вчені заявили, що кліматична криза не загрожує планеті в майбутньому, вона вже тут: 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим в історії спостережень, на світ зійшла екстремальні хвилі тепла та посухи, а 2024 рік, імовірно, буде ще гіршим. У новому дослідженні вчені зробили ще одне тривожне відкриття: в Антарктиді відбувається "зміна режиму", пише SciTechDaily.

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Вчені виявили, що Арктика та Антарктика, схоже, пристосовуються до потепління клімату з фундаментальними змінами в регіональній динаміці клімату. Результати нової роботи демонструють зміну на полюсах планети, зокрема йдеться про:

зміну динаміки океансько-морського льоду;

зниження екстремальних температур;

різної реакції на сонячну радіацію на полюсах.

Ба більше, команда вважає, що ці чинники й довгострокове потепління, імовірно, зіграли більшу роль у рекордному скороченні рівня льоду в Південному океані у 2023 році, ніж передбачалося раніше. Тепер кліматологи побоюються, що вся океансько-морська льодова система в кінцевому підсумку може змінитися докорінно.

У своїй роботі команда австралійських учених з Університету Тасманії виявила докази того, що протяжність морського льоду в Антарктиці може демонструвати "зсув режиму". Відомо, що лід у Південному океані чинить вирішальний вплив на клімат Антарктики, проте з 2006 року площа морського льоду в літні місяці стає дедалі мінливішою. Тепер результати роботи вчених свідчать про те, що взаємодія між морським льодом і океаном під ним, ймовірно, фундаментально змінюється, що призводить до ще більшої мінливості.

За словами команди, найдивовижнішим видається те, що нещодавні екстремальні коливання за останні десятиліття, на жаль, не пояснюються лише атмосферою, на них також впливають і океанічні процеси. Це ще одне свідчення того, що зміни в океані, ймовірно, і є секретом того, що сталося в останні роки.

Водночас дослідження команди з Університету Вісконсін-Медісон, що ґрунтуються на супутникових даних, показують, що Арктика й Антарктика по-різному реагують на підвищення температури. Фактично обидва полюси отримують підвищену кількість сонячної енергії внаслідок танення морського льоду, яке знижує відбивну здатність регіонів. Це зі свого боку впливає на температурний градієнт між полюсами й регіонами з помірним кліматом, який керує більшою частиною кліматичної системи.

Вчені виявили, що попри швидке танення морського льоду, Арктика фактично випромінює майже порівнянну кількість цього підвищеного тепла назад у космос, проте Антарктика не випромінює більше теплової енергії в космос. Простими словами сонячна радіація поглинається антарктичною кліматичною системою таким чином, що це впливає на Південний океан, атмосферу і широтний тепловий баланс Землі в цілому.

У ще одному дослідженні, проведеному командою зі Сполученого Королівства, вчені дійшли висновку, що екстремальні хвилі тепла, які хлинули на Землю 2023 року, ймовірно, не були зумовлені лише Ель-Ніньйо, як вважалося раніше. Команда вважає, що екстремальна торішня погода була зумовлена не тільки Ель-Ніньйо і глобальним потеплінням, але також і зміною режиму у світовому океані.

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