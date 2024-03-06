Разработан план по спасению мира от Судного дня: нас спасут "шторки" за 50 млрд долларов (видео)

Исследователи разработали радикальный план по предотвращению таяния ледника Судного дня, но для его реализации потребуются огромные деньги.

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Климатический кризис навис над планетой и ученые опасаются, что может стать лишь хуже. На первый взгляд повышение уровня моря на 0,6 метра может показаться несущественным, однако, если это произойдет по всему миру, последствия для прибрежных районов и местных поселений будут катастрофическими, пишет Science Alert.

Ученые прогнозируют, что такие города, как Нью-Йорк, Майами и Новый Орлеан, столкнуться с разрушительными наводнениями. По предварительным прогнозам, по всему миру 97 миллионов человек окажутся на пути быстро наступающих вод — в результате риску подвергнутся дома, сообщества и средства к существованию.

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Все это произойдет, если ледник Туэйтса, также известный как ледник Судного дня, рухнет. Однако на этом катастрофа лишь начнется. В данный момент массивный антарктический шельфовый ледник блокирует попадание теплых морских вод к другим ледникам. В случае исчезновения ледника Судного дня, запустится целый каскад таяния, который сможет поднять уровень моря на невероятные 3 метра.

Данные свидетельствуют о том, что уже сейчас таяние ледника Судного дня является причиной 4% глобального повышения уровня моря. С 2000 года он уже потерял более 1000 миллиардов тонн льда, однако основная проблема заключается в том, что это не единственный ледник на Земле, который попал в беду. Увы, у человечества осталось не так много времени, чтобы предотвратить эту катастрофу.

В результате геоинженеры по всему миру разрабатываются амбициозные и инновационные технологии, способные замедлить таяние ледников. Новая стратегия, которая представляет собой радикальный план спасения человечества и Земли, основана на "подводных шторах".

По словам гляциолога и исследователя геоинженерии из Лапландского университета Джона Мура, нас спасет установка гигантского подводного занавеса длиной почти 100 километров. Предполагается, что эта конструкция поможет предотвратить попадание теплой морской воды в ледники, а также остановит их таяние. Авторы исследования отмечают, что на установку занавеса потребуется 50 миллиардов долларов.

Шторки для ледника Судного дня

Одной из основных причин таяния ледников сегодня является поток теплой соленой морской воды глубоко в океане. В том числе эти теплые течения омывают и берега ледника Судного дня, растапливая его лед.

В то же время мировой океан неумолимо нагревается, как и вся планета, а потому эти течения со временем будет становиться все более теплыми, приближая нас к климатическому коллапсу.

Мур с коллегами предположили, что спасти ледник Судного дня могут шторки, закрепленные на морском дне, которые могли бы замедлить таяние ледника. Теоретически эти завесы будут блокировать поток теплых течений и заблокируют им путь к леднику, что остановит таяние и даст леднику время "накопить лед".

Отметим, что эта идея не нова. В 2018 году Мур с коллегами уже предлагали использовать массивную стену, чтобы предотвратить поступление теплой воды. Однако на этот раз ученый усовершенствовал свою идею и предлагает соорудить занавес, который, как считает Мур, является более безопасным вариантом.

Автор идеи отмечает, что завесы будут столь же эффективны в блокировании теплых потоков, однако при необходимости их можно будет легко удалить. Например, если шторы неожиданно нанесли ущерб окружающей среде, их можно было снять и изменить дизайн.

Мур также отмечает, что в данный момент они с коллегами тестируют прототипы, но пока в меньших размерах.

На этой диаграмме показано, как закрепленная на морском дне завеса может блокировать проникновение глубоких течений теплой воды к ледникам Фото: University of Lapland

Стоимость шторы для ледника Судного дня

Мур с коллегами из Кембриджского университета в данный момент находятся на самых ранних стадиях разработки и тестирования прототипа и планируют перейти на следующий этап уже к 2025 году. В данный момент команда тестирует версию длиной в чуть более 90 сантиметров внутри резервуаров. Как только функциональность прототипа будет доказана, ученые приступят к новому этапу — тестированию на дне реки.

Далее команда планирует постепенно масштабировать прототипы до тех пор, пока не появятся доказательства того, что технология достаточно эффективна и стабильна для установки в Антарктиде. Если все пойдет хорошо, примерно через два года они смогут испытать набор прототипов штор длиной 10 метров в норвежском фьорде.

В этом году эксперименты требуют финансирования в 10 000 долларов, однако по мере увеличения прототипа будет расти и финансовая сторона исследования. Предполагается, что на конечном этапе ученым потребуется около 10 миллионов долларов, а затем еще 50 миллиардов долларов для установки шторы в Антарктиде.

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