На дні кролячої нори. Учені розповіли, що насправді ховається під усім полярним льодом

Дослідники запевняють, що під Північним і Південним полюсом заховані абсолютно різні речі — все залежить від того, куди дивитися.

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Не секрет, що крижані щити життєво необхідні нашій планеті — саме вони виконують більшу частину роботи зі збереження клімату на Землі. Однак, що ми знайдемо, якщо зазирнемо під полярні крижані щити — бруд, камінь, купи льоду чи стародавні мозаїки? Вчені впевнені, все залежить від того, зануримося ми під Північний полюс чи Південний, пише IFLScience.

По суті Арктика у Північній півкулі являє собою крижаний щит, що покриває море. Тоді як Антарктика у Південній півкулі — не що інше, як справжній континент, а значить, під його кригою захований стародавній кам'янистий масив суші, який був замкнений у крижаних кайданах мільйони років.

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Що знаходиться під льодом Антарктиди

Зазирнути під льоди Антарктиди — завдання не з простих. За інформацією Національного наукового фонду, лід тут має глибину 4 776 метрів, а його середня товщина становить 2 160 метрів. Загалом Антарктида вміщує неймовірні 27 мільйонів кубічних кілометрів замороженої води, і якщо вона коли-небудь розтане, це призведе до підвищення моря на рекордні 58 метрів.

Сьогодні вченим вдалося пробурити крижаний щит Антарктиди на глибину трохи більше ніж 2 000 метрів, проте більша частина його глибин, як і раніше, залишається загадкою для дослідників. Вчені також розмістили кілька камер у деяких неглибоких свердловинах і отримали надзвичайно захопливі кадри.

Що знаходиться під льодом Арктики

Арктичні льоди безумовно не такі глибокі. Фактично товщина льоду тут становить від 3 до 4 метрів, проте на деяких окремих гребенях вона може сягати 20 метрів. Якщо пробурити весь цей лід, нижче ми виявимо води Північного Льодовитого океану, який є найбільш мілководним із п'яти основних світових океанів — його середня глибина становить лише 1 038 метрів.

У 2013 році вчені із Земної обсерваторії Ламонта-Доерті при Колумбійському університеті провели багато часу, вивчаючи світ під арктичною кригою і морським льодом у Барроу (Аляска). Вони пробурили лід і запустили камери у води Північного Льодовитого океану — в результаті їм вдалося зібрати відеоматеріали морського дна.

Результати дослідження свідчать про те, що під арктичними льодами знаходиться мулисте дно, засіяне неймовірною кількістю водоростей. Тоді дослідникам навіть вдалося зняти ізоподів, які бродять океанічним дном під льодами Арктики. Утім, учені все ще мають слабке уявлення про те, що це за види і як вони живуть.

За словами співавтора дослідження, водного еколога й океанографа Енді Джул, дослідження у полярних регіонах засвідчили, що вченим конче потрібно розширити уявлення про те, де існує і процвітає життя на Землі. Наприклад, учені з'ясували, що в Арктиці є життя, яке процвітає всередині льоду навіть за негативних температур.

Джул зазначає, що результати дослідження 2013 року показали вченим, що шукати життя на нашій планеті варто навіть у найбільш непередбачуваних місцях. Як виявилося, лід не обов'язково є "негостинним середовищем". Тепер дослідники припускають, що нам слід шукати ознаки життя і на інших планетах, де ми бачимо лід.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід": простягається на 460 км і прискорює танення.