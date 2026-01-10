Ученые ждали годами чтобы исследовать это место: что нашли на юге Турции (фото)

На юге Турции археологи обнаружили римское термальное сооружение в древнем городе Мира. Ученые нашли 1850-летний комплекс, построенный непосредственно над активным источником термальной воды, что предоставляет новые доказательства того, как римские общины использовали природные источники для оздоровительных целей.

Сооружение II века н. э. было построено над водой, богатой минералами, в частности магнием, железом, серой и фосфором. Раскопки проводились в сложных условиях, поскольку из активного источника, расположенного ниже, постоянно поступали вода и грязь, пишет Arkeonews.

Профессор Невзат Чевик, который руководил работами, объяснил, что об этом месте было известно с 2009 года, но его нельзя было исследовать, пока не были снесены современные промышленные здания.

"Когда появился полный план, мы поняли, что это не была ни римская баня, ни классический нимфеон", — сказал Чевик, отметив, что "это полностью оригинальный тип римской термальной структуры, разработанной непосредственно вокруг источника целебной воды. Ничего подобного в этом регионе не находили".

Ученые обнаружили два бассейна, один большой и один малый, оба когда-то облицованные мрамором

Дальнейшее исследование показало, что комплекс включал цистерны, каналы, арки и взаимосвязанные помещения, предназначенные для совместной работы, а не для использования как простые бани. Ученые обнаружили два бассейна, один большой и один малый, оба когда-то облицованные мрамором.

Температура воды в течение года оставалась постоянной — 16,5 °C. Источник также был связан с водами Бургуча, которые до сих пор посещают местные жители, что подтверждает непрерывное использование одного и того же источника воды с римских времен до наших дней.

Однако из-за активности источника, ученые сталкиваются с трудностями. "Мы выкачиваем воду ежедневно, проводим раскопки, и ночью территория снова заполняется." объясняет Чевик. "Утром начинаем сначала. Этот цикл продолжается на протяжении всех раскопок".

Ученым пришлось построить защитную стену высотой 2,5 метра, чтобы уберечь древние стены от воды. Из-за этого место раскопок оставили закрытым для посетителей из соображений безопасности.

В будущем термальный комплекс станет частью археологического парка, соединенного с древним городом, гаванью и музеем цивилизаций Ликии. Таким образом исследователи хотят превратить Демре в главное культурное место региона.

