Стыдливое украшение вырезали намеренно: археологи нашли артефакт с необычным символом плодородия (фото)

Во время раскопок в Геле, Сицилия, археологи обнаружили редкий костяной гончарный стилос V века до н. э. Этот предмет отличается необычным убранством, сочетающим религиозные образы с фаллическими символами.

Стилос нашли во время профилактических археологических работ, связанных со строительством Дворца культуры в Геле. Исследования проводились под наблюдением Управления культурного наследия Калтаниссетты, а научную часть возглавлял археолог Джанлука Кала от имени муниципалитета Гелы, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Артефакт, вырезанный из кости, имеет размер 13,2 сантиметра и сохранился в очень хорошем состоянии. В верхней части изображена мужская голова, которую обычно идентифицируют как герму Диониса, а в центральной части — эрегированный фаллос.

Відео дня

В древнем греческом обществе эти изображения имели конкретное значение. Дионис был связан с плодородием, преобразованием и созидательной силой, а фаллические символы выполняли защитную роль: считалось, что они охраняют помещение и способствуют продуктивности.

Гончары обычно использовали стилосы для нанесения линий или знаков на мягкую глину перед обжигом. В этом случае хрупкий костный материал и изысканная резьба свидетельствуют о том, что предмет не предназначался для ежедневного использования. Археологи считают, что стилос выполнял функцию символического или вотивного предмета, который, возможно, хранился в мастерской для защиты или приносился в жертву божеству.

Хрупкий материал и изысканная резьба свидетельствуют о том, что предмет не предназначался для ежедневного использования Фото: Government of Sicily

"Этот стилос является настоящим уникальным экспонатом в археологических данных", — сказала Даниэла Вулло, руководитель управления культурного наследия в Калтаниссетти. "Его иконография и материал свидетельствуют о том, что он мог быть задуман как жертва божеству, связанная с творческим плодородием и божественной милостью, а не как предмет для ежедневного использования".

Ученые датируют находку периодом процветания в истории Гелы. Основанный в 688 году до н. э., город стал важным центром производства керамики и региональной власти в V веке до н. э. В этом контексте стилос является редким свидетельством того, что мастерские были не только экономическими пространствами, но и местами, сформированными верованиями.

Ученые предполагают, что сам процесс формирования глины и ее превращения в различные предметы нуждался в божественной помощи и защите. Артефакт сохранился благодаря древнему обвалу здания и дальнейшему использованию обломков, что сохранило стилос в течение 2500 лет.

Важно

Потеряла после свадьбы: найденное обручальное кольцо пролежало в Болгарии более тысячи лет (фото)

Сейчас артефакт проходит реставрацию и очистку, а в дальнейшем будет выставлен на обозрение общественности, давая представление о том, как ремесло и религия были тесно связаны в жизни древних греков.

Ранее Фокус писал об уникальном кольце, найденном в Турции. Ученые обнаружили кольцо лучника, изготовленное из слоновой кости и инкрустированное жемчугом.

Также мы рассказывали о цилиндрических печатях, найденных в древнем городе Киш на территории современного Ирака. Эти древние артефакты раскрывают то, как царь Навуходоносор II восстанавливал местный зикурат.