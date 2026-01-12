Сороміцьку прикрасу вирізали навмисно: археологи знайшли артефакт з незвичайним символом родючості (фото)

Під час розкопок в Гелі, Сицилія, археологи виявили рідкісний кістяний гончарний стилос V століття до н. е. Цей предмет вирізняється незвичайним оздобленням, що поєднує релігійні образи з фалічними символами.

Стилос знайшли під час профілактичних археологічних робіт, пов'язаних з будівництвом Палацу культури в Гелі. Дослідження проводилися під наглядом Управління культурної спадщини Калтаніссетти, а наукову частину очолював археолог Джанлука Кала від імені муніципалітету Гели, пише Arkeonews.

Артефакт, вирізаний з кістки, має розмір 13,2 сантиметра і зберігся у надзвичайно хорошому стані. У верхній частині зображено чоловічу голову, яку зазвичай ідентифікують як герму Діоніса, а в центральній частині — ерегований фалос.

У стародавньому грецькому суспільстві ці зображення мали конкретне значення. Діоніс був пов'язаний з родючістю, перетворенням і творчою силою, а фалічні символи виконували захисну роль: вважалося, що вони охороняють приміщення і сприяють продуктивності.

Гончарі зазвичай використовували стилоси для нанесення ліній або знаків на м'яку глину перед випалюванням. У цьому випадку крихкий кістковий матеріал і вишукане різьблення свідчать про те, що предмет не призначався для щоденного використання. Археологи вважають, що стилос виконував функцію символічного або вотивного предмета, який, можливо, зберігався в майстерні для захисту або приносився в жертву божеству.

Крихкий матеріал і вишукане різьблення свідчать про те, що предмет не призначався для щоденного використання Фото: Government of Sicily

"Цей стилос є справжнім унікальним експонатом в археологічних даних", — сказала Даніела Вулло, керівниця управління культурної спадщини в Калтаніссетті. "Його іконографія та матеріал свідчать про те, що він міг бути задуманий як жертва божеству, пов’язана з творчою родючістю та божественною милістю, а не як предмет для щоденного використання".

Вчені датують знахідку періодом процвітання в історії Гели. Засноване в 688 році до н. е., місто стало важливим центром виробництва кераміки та регіональної влади в V столітті до н. е. У цьому контексті стилос є рідкісним свідченням того, що майстерні були не тільки економічними просторами, а й місцями, сформованими віруваннями.

Вчені припускають, що сам процес формування глини та її перетворення на різноманітні предмети потребував божественної допомоги та захисту. Артефакт зберігся завдяки стародавньому обвалу будівлі та подальшому використанню уламків, що зберегло стилос впродовж 2500 років.

Наразі артефакт проходить реставрацію та очищення, а в подальшому буде виставлений на огляд громадськості, даючи уявлення про те, як ремесло і релігія були тісно пов'язані в житті стародавніх греків.

