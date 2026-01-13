Секреты помпейских бань: новое исследование раскрыло тайны римских инженеров (фото)

Древняя римская инженерия часто ассоциируется с дорогами, амфитеатрами и монументальной архитектурой, но водопроводная инфраструктура играла не менее важную роль в повседневной жизни. Новое научное исследование раскрыло, как поставлялась и использовалась вода в Помпеях, одном из наиболее хорошо сохранившихся римских городов, предлагая новые представления об общественной гигиене и градостроительстве.

Помпеи были разрушены в I веке н. э. в результате извержения Везувия, что сохранило здания, людей и технические системы с редкой детализацией. Недавнее исследование проанализировало водопроводную сеть города с помощью геохимических тестов и археологических исследований, пишет Gizmodo.

Исследование сосредоточилось на отложениях карбоната кальция, найденных в акведуках, колодцах, водонапорных башнях и общественных банях, что позволило ученым проследить происхождение и движение воды по городу.

"Карбонатные налеты откладывались в различных компонентах гидравлической инфраструктуры города, включая акведук, водонапорные башни, колодцы и бассейны общественных бань", — написала исследовательская группа, в состав которой входил Гюль Сюрмелихинди из Университета Майнца. Эти минеральные слои формировались постепенно и фиксировали изменения качества, объема и источника воды с течением времени.

Карбонат кальция, распространенное минеральное соединение, накапливался при протекании воды через систему водоснабжения. В начале истории города глубокие колодцы снабжали промышленные зоны и банные комплексы. Некоторые из этих шахт достигали глубины до 40 метров и требовали ручных подъемных устройств. Согласно исследованию, эта подземная вода была сильно минерализована из-за вулканических отложений.

"Древний город Помпеи, разрушенный извержением Везувия в 79 году н. э., демонстрирует технологические усовершенствования в водоснабжении после того, как стал римской колонией", — объясняют авторы. До установки акведука жители в основном пользовались колодцами для ежедневного использования.

Доказательства из бань республиканских времен свидетельствуют о загрязнении, вызванном деятельностью человека, что указывает на то, что вода в банях не заменялась регулярно. Позже, благодаря введению акведука, вода поставлялась из карстовых источников, что улучшило ее качество и чистоту, а также позволило расширить купальни.

Это исследование раскрыло, как управление водными ресурсами поддерживало общественное здоровье и социальную жизнь в Помпеях, продемонстрировав, что инженерные решения были центральными для функционирования римских городов.

