Кто построил Великую пирамиду Гизы: ученые дали ответ (фото)

Великая пирамида в Гизе в Египте является самой большой пирамидой, когда-либо построенной, и оставалась одним из самых впечатляющих сооружений, созданных в древнем мире. Ее размеры и точность вызвали вопросы о том, кто был ответственен за ее планирование и организацию.

Хотя пирамида была построена во время правления фараона Хуфу, не было никаких доказательств того, что правитель лично спроектировал сооружение, что заставило историков исследовать чиновников, которые руководили королевскими строительными работами, пишет GreekReporter.

Археологические исследования вокруг Великой пирамиды Гизы сосредоточились на соседних кладбищах, где находились гробницы королевских родственников и высокопоставленных придворных чиновников. На западном кладбище исследователи обнаружили чрезвычайно большую мастабу, прямоугольную каменную гробницу с плоской крышей и наклонными боками.

Эта мастаба была намного больше окружающих захоронений, что свидетельствовало о том, что она принадлежала лицу высокого ранга. Раскопки подтвердили, что гробница принадлежала высокопоставленному чиновнику по имени Хемиуну, который играл центральную роль в проекте строительства пирамиды. Внутри гробницы археологи нашли статую Хемиуну, которая отличалась редким для того периода реализмом.

Надписи внутри гробницы предоставили ценную информацию о статусе Хемиуна. В них отмечалось, что он занимал должность визиря Египта, что делало его вторым по влиятельности лицом в государстве после короля. Тексты также идентифицировали его как носителя печати короля, что означало, что он контролировал королевскую печать и мог утверждать официальные решения.

Эта роль указывала на то, что Хемиуну имел широкие административные полномочия по всей стране. Другие титулы связывали его со священническими должностями, связанными с несколькими богами, хотя историки предполагают, что эти титулы были в основном почетными, а не свидетельством ежедневных религиозных обязанностей.

Дальнейшее изучение надписей из других мест прояснило семейное происхождение Хемиуну. Он был идентифицирован как сын принца Нефермата, который сам был сыном короля Снеферу. Это происхождение делало Хемиуну племянником фараона Хуфу. Его тесная семейная связь с королевским домом объясняла его доступ к власти и участие в крупных государственных проектах.

Аргумент о том, что Хемиуну был архитектором Великой пирамиды в Гизе, основывается главным образом на одном конкретном титуле, записанном в его гробнице, который переводится как "Надзиратель за всеми строительными проектами короля".

Поскольку Хуфу приказал построить Великую пирамиду, чиновник, который имел этот титул, должен был контролировать ее строительство. Эта ответственность ставила Хемиуну в центр проекта, координируя труд, ресурсы и планирование в национальном масштабе.

Точная природа работы Хемиуна оставалась неопределенной. Древний Египет не определял роль архитектора в современном понимании, и было непонятно, разрабатывал ли он сам детальные планы или руководил командами специалистов.

С уверенностью можно утверждать, что он нес общую ответственность за успешное завершение строительства пирамиды. Его должность требовала как технических знаний, так и административных навыков, которые были необходимы для управления проектом такого масштаба и сложности.

Это описание показало, как монументальные достижения зависели от организованного руководства, а не только от видения одного правителя. Понимание того, кто руководил строительством Великой пирамиды в Гизе, помогло увидеть Древний Египет как общество, сформированное структурированной администрацией и способными чиновниками, что придало глубину одному из самых известных памятников истории.

