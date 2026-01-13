Суперкорабль эпохи викингов: археологи нашли затонувшее судно длиной как два автобуса (фото)

Археологи обнаружили чрезвычайно большое судно викингов, что заставило экспертов переоценить масштабы торговли в Северной Европе в позднем Средневековье. Затонувшее судно, длиной как два автобуса, нашли вблизи Копенгагена, Дания, и датировали началом XV века, периодом расширения морских торговых сетей.

Судно, названное Svælget 2, имело примерно 28 метров в длину, 9 метров в ширину и 6 метров в высоту. Построенное около 1410 года н. э., оно могло перевозить почти 300 тонн груза, что делает его самым большим торговым кораблем типа "ког", который когда-либо находили, пишет Independent.

Руководитель раскопок Отто Ульдум из Музея кораблей викингов отметил, что "Эта находка является важной вехой для морской археологии. Это самый большой известный нам ког, и он дает нам уникальную возможность понять как конструкцию, так и жизнь на борту крупнейших торговых кораблей Средневековья".

Корабль был спроектирован для перевозки больших объемов "товаров повседневного потребления", таких как соль, древесина, кирпич и продукты питания. По словам Ульдума, корабелы стремились максимально увеличить размеры корабля, чтобы эффективнее перевозить объемные грузы, что изменило способ обмена товарами в Северной Европе. Ученый заявил, что "ког произвел революцию в торговле в Северной Европе. Он позволил перевозить товары в масштабах, невиданных ранее".

Корабль был спроектирован для перевозки больших объемов "товаров повседневного потребления" Фото: Viking Ship Museum

Анализ древесины корабля выявил связи между различными регионами Европы. Исследование древесных колец показало, что обшивка была изготовлена из дуба, происходившего из Померании, на территории современной Польши, а каркас корабля — из Нидерландов. Эти доказательства указывают на то, что сырье транспортировалось между регионами, а сам корабль был построен в Нидерландах, где существовали технические знания для строительства таких больших судов.

Затонувший корабль нашли на глубине около 13 метров и он остался чрезвычайно целым благодаря естественной защите от прибрежных сил. Археологи изъяли большие части такелажа, что является редкой находкой, которая позволила исследователям изучить, как средневековые коги были оборудованы для плавания.

Исследователи также задокументировали многочисленные личные предметы, которые дали представление о повседневной жизни на борту Фото: Viking Ship Museum

Ульдум отметил, что такого сохранения ранее не наблюдалось и что это позволило исследователям представить новые выводы о средневековой конструкции кораблей.

Одной из самых выдающихся особенностей корабля было наличие хорошо сохранившихся верхних палуб, которые служили боевыми позициями и предоставляли убежище экипажу. Хотя они известны из исторических иллюстраций, физические остатки ранее никогда не находили. Открытие подтвердило их конструкцию и функцию с помощью прямых археологических доказательств.

Исследователи также задокументировали многочисленные личные предметы, которые дали представление о повседневной жизни на борту. Среди них были деревянная посуда с росписью, обувь, расчески, четки, бронзовые кастрюли и керамические миски. Ульдум объяснил, что такие предметы показывают, как моряки брали с собой в море элементы своей повседневной жизни, сохраняя личные привычки во время проживания и работы на корабле.

Хотя груз не сохранился, отсутствие оружия и повреждений указывает на то, что судно не участвовало в военных действиях. Исследователи пришли к выводу, что оно служило исключительно как торговое судно. Размер судна также отражал экономическую структуру средневекового общества, которое имело финансовые и организационные возможности для строительства и эксплуатации судов такого размера.

По словам Ульдума, судно предоставило конкретные доказательства того, как технология и общество развивались вместе в то время, когда морская торговля поддерживала обмен на большие расстояния. Эта находка дала четкое представление о том, как судоходство стало основой средневековой экономической жизни и международной торговли.

