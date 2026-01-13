Суперкорабель епохи вікінгів: археологи знайшли затонуле судно довжиною як два автобуси (фото)

Археологи виявили надзвичайно велике судно вікінгів, що змусило експертів переоцінити масштаби торгівлі в Північній Європі в пізньому Середньовіччі. Затонуле судно, завдовжки як два автобуси, знайшли поблизу Копенгагена, Данія, та датували початком XV століття, періодом розширення морських торгівельних мереж.

Судно, назване Svælget 2, мало приблизно 28 метрів у довжину, 9 метрів у ширину і 6 метрів у висоту. Побудоване близько 1410 року н. е., воно могло перевозити майже 300 тонн вантажу, що робить його найбільшим торговим кораблем типу "ког", який коли-небудь знаходили, пише Independent.

Керівник розкопок Отто Ульдум з Музею кораблів вікінгів зазначив, що "Ця знахідка є важливою віхою для морської археології. Це найбільший відомий нам ког, і він дає нам унікальну можливість зрозуміти як конструкцію, так і життя на борту найбільших торгових кораблів Середньовіччя".

Корабель був спроєктований для перевезення великих обсягів "товарів повсякденного вжитку", таких як сіль, деревина, цегла та продукти харчування. За словами Ульдума, корабели прагнули максимально збільшити розміри корабля, щоб ефективніше перевозити об'ємні вантажі, що змінило спосіб обміну товарами в Північній Європі. Вчений заявив, що "ког здійснив революцію в торгівлі в Північній Європі. Він змогу перевозити товари в масштабах, небачених раніше".

Корабель був спроєктований для перевезення великих обсягів "товарів повсякденного вжитку" Фото: Viking Ship Museum

Аналіз деревини корабля виявив зв'язки між різними регіонами Європи. Дослідження деревних кілець показало, що обшивка була виготовлена з дуба, що походив з Померанії, на території сучасної Польщі, а каркас корабля — з Нідерландів. Ці докази вказують на те, що сировина транспортувалася між регіонами, а сам корабель був побудований у Нідерландах, де існували технічні знання для будівництва таких великих суден.

Затонулий корабель знайшли на глибині близько 13 метрів і він залишився надзвичайно цілим завдяки природному захисту від прибережних сил. Археологи вилучили великі частини такелажу, що є рідкісною знахідкою, яка дозволила дослідникам вивчити, як середньовічні коги були обладнані для плавання.

Дослідники також задокументували численні особисті предмети, які дали уявлення про повсякденне життя на борту Фото: Viking Ship Museum

Ульдум зазначив, що такого збереження раніше не спостерігалося і що це дозволило дослідникам представити нові висновки про середньовічну конструкцію кораблів.

Однією з найвизначніших особливостей корабля була наявність добре збережених верхніх палуб, які служили бойовими позиціями та надавали притулок екіпажу. Хоча вони відомі з історичних ілюстрацій, фізичні залишки раніше ніколи не знаходили. Відкриття підтвердило їх конструкцію та функцію за допомогою прямих археологічних доказів.

Дослідники також задокументували численні особисті предмети, які дали уявлення про повсякденне життя на борту. Серед них були дерев'яний посуд з розписом, взуття, гребінці, чотки, бронзові каструлі та керамічні миски. Ульдум пояснив, що такі предмети показують, як моряки брали з собою в море елементи свого повсякденного життя, зберігаючи особисті звички під час проживання та роботи на кораблі.

Хоча вантаж не зберігся, відсутність зброї та пошкоджень вказує на те, що судно не брало участі у військових діях. Дослідники дійшли висновку, що воно слугувало виключно як торгівельне судно. Розмір судна також відображав економічну структуру середньовічного суспільства, яке мало фінансові та організаційні можливості для будівництва та експлуатації суден такого розміру.

За словами Ульдума, судно надало конкретні докази того, як технологія та суспільство розвивалися разом у той час, коли морська торгівля підтримувала обмін на великі відстані. Ця знахідка дала чітке уявлення про те, як судноплавство стало основою середньовічного економічного життя та міжнародної торгівлі.

