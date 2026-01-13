Артефакт уникальной формы: ученые обнаружили необычную статую Великой Матери в Северной Македонии

В 1981 году в древней деревне Тумба Маджари в Северной Македонии археологи нашли глиняную скульптуру, известную как Великая Мать. Артефакт привлек внимание тем, что нижняя половина скульптуры образовывала сплошной куб, форму, связанную с домами каменного века, которые, как считается, она охраняла почти 8000 лет назад.

Верхняя часть изображает человеческую фигуру с выразительным носом, заметной грудью, видимым пупком и прямыми глазами под изогнутыми бровями. Руки были согнуты вниз, а ладони лежали на квадратном основании. Волосы были собраны в косу или хвост, а следы коричневого пигмента на лбу, вероятно, обозначали челку, пишет Live Science.

Скульптуру нашли внутри дома в поселении Тумба Маджари, которое, по оценкам исследователей, датируется периодом между 5800 и 5200 годами до н. э. Дом имел размеры примерно 8 на 8 метров и был построен по неолитической технологии с использованием деревянных столбов, плетеных веток и глиняного покрытия. Фигура обнаружили возле очага и печи, рядом со многими целыми керамическими горшками, чашками и кувшинами.

Нижняя часть в форме коробки соответствовала форме самого дома. Фигура якобы возвышалась над сооружением, что указывает на ее защитную роль над домом и его обитателями. Объект, вероятно, служил алтарем для сжигания благовоний, сушеных растений или зерновых жертвоприношений.

Археологический музей Республики Северная Македония заявил, что "роль женщины как носительницы ребенка и матери приравнивалась к культу плодородия или культу Великой Богини-Матери".

Подобные фигуры Великой Матери находили на неолитических памятниках по всей Европе и Ближнем Востоке. Однако тесная связь между богиней и домом, продемонстрированная через эту общую форму, появилась только на Балканах, что делает артефакт из Тумба Маджари важным для понимания ранних систем верований.

