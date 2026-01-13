Артефакт унікальної форми: вчені виявили незвичайну статую Великої Матері у Північній Македонії

У 1981 році в стародавньому селі Тумба Маджарі в Північній Македонії археологи знайшли глиняну скульптуру, відому як Велика Мати. Артефакт привернув увагу тим, що нижня половина скульптури утворювала суцільний куб, форму, пов'язану з будинками кам'яної доби, які, як вважається, вона охороняла майже 8000 років тому.

Верхня частина зображує людську фігуру з виразним носом, помітними грудьми, видимим пупком і прямими очима під вигнутими бровами. Руки були зігнуті вниз, а долоні лежали на квадратній основі. Волосся було зібране в косу або хвіст, а сліди коричневого пігменту на лобі, ймовірно, позначали чубок, пише Live Science.

Скульптуру знайшли всередині будинку в поселенні Тумба Маджарі, яке, за оцінками дослідників, датується періодом між 5800 і 5200 роками до н. е. Будинок мав розміри приблизно 8 на 8 метрів і був побудований за неолітичною технологією з використанням дерев'яних стовпів, плетених гілок і глиняного покриття. Фігура виявили біля вогнища і печі, поряд з багатьма цілими керамічними горщиками, чашками і глечиками.

Нижня частина у формі коробки відповідала формі самого будинку. Фігура нібито піднімалася над спорудою, що вказує на її захисну роль над будинком і його мешканцями. Об'єкт, ймовірно, служив вівтарем для спалювання пахощів, сушених рослин або зернових жертвоприношень.

Археологічний музей Республіки Північна Македонія заявив, що "роль жінки як носії дитини та матері прирівнювалася до культу родючості або культу Великої Богині-Матері".

Подібні фігури Великої Матері знаходили на неолітичних пам'ятках по всій Європі та Близькому Сході. Однак тісний зв'язок між богинею та будинком, продемонстрований через цю спільну форму, з'явився лише на Балканах, що робить артефакт з Тумба Маджарі важливим для розуміння ранніх систем вірувань.

