У мікенських гробницях знайшли таємничі артефакти: вони походять не з Егейського світу (фото)

Два невеликі золоті предмети, знайдені в гробницях пізньої бронзової доби на грецькому острові Кефалонія, змінили уявлення дослідників про культурні контакти наприкінці бронзової доби. Недавні наукові дослідження показали, що символи, якими прикрашені ці предмети, походять не з Егейського світу.

Ці артефакти знайшли на двох окремих мікенських кладовищах у регіоні Лівато на південному заході Кефалонії. Обидва були виготовлені з кованого золота і датуються постпалацовим мікенським періодом, коли політичні системи ослабли, але морська діяльність посилилася, пише Arkeonews.

Перший артефакт, знайдений у Мазаракаті, складався з фрагмента круглого золотого диска, який спочатку мав діаметр близько 12 сантиметрів. Його поверхня була прикрашена рельєфними концентричними колами, що рідко зустрічається в мікенських візуальних традиціях.

Другий артефакт походить з Лаккітри та був повністю збережений. Він мав довжину приблизно 9,7 сантиметра і зображував чотириспицеве колесо, розміщене всередині кола, облямоване горизонтальними смугами, що закінчувалися симетричними завитками. Прикрасу виявили разом зі зброєю, керамікою та, ймовірно, залишками дерев'яного щита, що вказує на те, що могила, ймовірно, належала воїну.

Прикрасу виявили разом зі зброєю, керамікою та, ймовірно, залишками дерев'яного щита, що вказує на те, що могила, ймовірно, належала воїну Фото: Greek Ministry of Culture

Важливість цих предметів полягає скоріше в їх зображеннях, ніж у матеріальній цінності. Згідно з дослідженням, як концентричні кола, так і чотириспицеве колесо є нетиповими для мікенського мистецтва. Подібні символи добре задокументовані у виробах бронзово доби Північної та Центральної Європи, де вони були тісно пов'язані з віруваннями про сонце, час і космічний порядок.

Подібні золоті диски також знаходили в Італії, зокрема в Умбрії та Апулії. Ці італійські вироби широко розглядаються як місцеві версії центральноєвропейських сонячних образів, що утворюють культурну послідовність, яка простягалася від Північної Європи до східного Середземномор'я.

Дослідники не розглядають предмети з Кефалонії як прості імпортні товари. Диск з Мазаракати дуже схожий на італійські зразки і, можливо, був виготовлений за межами Егейського моря, а потім потрапив до мікенського світу через обмін або подорожі.

Перший артефакт, знайдений у Мазаракаті, складався з фрагмента круглого золотого диска, який спочатку мав діаметр близько 12 сантиметрів Фото: Greek Ministry of Culture

Його можливе використання як декоративного елемента на похоронному одязі відповідає егейським похоронним звичаям, хоча золоті вироби такого типу були рідкісними і призначалися для осіб високого статусу.

Прикраса з Лаккітри відображає інший процес. Хоча її центральне сонячне колесо відповідає європейським символічним зразкам, інші елементи відображають місцеві художні традиції. Волюти повторюють знайомі мікенські спіральні візерунки, а зигзагоподібні візерунки нагадують прикраси, що зустрічаються на місцевій кераміці. Метод кріплення предмета також відповідає відомим мікенським технікам обробки золота.

Функція орнаменту з Лаккітри залишається невизначеною. Його форма дозволяє припустити, що він міг покривати рукоятку маленького кинджала або ручку бронзового дзеркала. Дзеркала були елітними предметами в епоху пізньої бронзи в Егейському морі і найчастіше розміщувалися в могилах.

Кефалонія була частиною великої мережі морських шляхів, що з'єднують Егейське море, Адріатичне море, Італію та Центральну Європу Фото: Greek Ministry of Culture

У багатьох стародавніх культурах відбивні поверхні асоціювалися з сонцем, підсилюючи значення сонячних символів. Цей зв'язок дозволяє припустити, що предмет міг мати символічне значення, пов'язане зі смертю, відродженням або віруваннями про душу після смерті.

У європейській культурі бронзової доби сонячні символи часто пов'язувалися з човнами та колісницями, які уособлювали космічний рух. Подібні уявлення існували в егейському світі, де вода, птахи та кораблі мали давні зв'язки з релігійними віруваннями та загробним життям.

Кефалонія була частиною великої мережі морських шляхів, що з'єднують Егейське море, Адріатичне море, Італію та Центральну Європу. Після падіння мікенської палацової системи ці шляхи стали менш контрольованими, що дало місцевій еліті більшу свободу для подорожей та обміну товарами.

Додаткові археологічні дані підтверджують цю точку зору. Під час розкопок на місцевих кладовищах археологи знаходили балтійські бурштинові намистини, які, ймовірно, прибули через північну Італію, та скляні намистини, пов'язані з місцем Фраттезіна в долині По. Ці знахідки вказують на те, що еліта острова була безпосередньо залучена до систем обміну на великі відстані.

