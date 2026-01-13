В микенских гробницах нашли таинственные артефакты: они происходят не из Эгейского мира (фото)

Два небольших золотых предмета, найденные в гробницах позднего бронзового века на греческом острове Кефалония, изменили представление исследователей о культурных контактах в конце бронзового века. Недавние научные исследования показали, что символы, которыми украшены эти предметы, происходят не из Эгейского мира.

Эти артефакты нашли на двух отдельных микенских кладбищах в регионе Ливато на юго-западе Кефалонии. Оба были изготовлены из кованого золота и датируются постпалацевым микенским периодом, когда политические системы ослабли, но морская деятельность усилилась, пишет Arkeonews.

Первый артефакт, найденный в Мазаракате, состоял из фрагмента круглого золотого диска, который первоначально имел диаметр около 12 сантиметров. Его поверхность была украшена рельефными концентрическими кругами, что редко встречается в микенских визуальных традициях.

Второй артефакт происходит из Лаккитры и был полностью сохранен. Он имел длину примерно 9,7 сантиметра и изображал четырехспицевое колесо, размещенное внутри круга, окаймленное горизонтальными полосами, которые заканчивались симметричными завитками. Украшение обнаружили вместе с оружием, керамикой и, вероятно, остатками деревянного щита, что указывает на то, что могила, вероятно, принадлежала воину.

Украшение обнаружили вместе с оружием, керамикой и, вероятно, остатками деревянного щита, что указывает на то, что могила, вероятно, принадлежала воину Фото: Greek Ministry of Culture

Важность этих предметов заключается скорее в их изображениях, чем в материальной ценности. Согласно исследованию, как концентрические круги, так и четырехспицевое колесо являются нетипичными для микенского искусства. Подобные символы хорошо задокументированы в изделиях бронзового века Северной и Центральной Европы, где они были тесно связаны с верованиями о солнце, времени и космическом порядке.

Подобные золотые диски также находили в Италии, в частности в Умбрии и Апулии. Эти итальянские изделия широко рассматриваются как местные версии центральноевропейских солнечных образов, образующих культурную последовательность, которая простиралась от Северной Европы до восточного Средиземноморья.

Исследователи не рассматривают предметы из Кефалонии как простые импортные товары. Диск из Мазаракаты очень похож на итальянские образцы и, возможно, был изготовлен за пределами Эгейского моря, а затем попал в микенский мир через обмен или путешествия.

Первый артефакт, найденный в Мазаракате, состоял из фрагмента круглого золотого диска, который изначально имел диаметр около 12 сантиметров Фото: Greek Ministry of Culture

Его возможное использование в качестве декоративного элемента на погребальной одежде соответствует эгейским погребальным обычаям, хотя золотые изделия такого типа были редкими и предназначались для лиц высокого статуса.

Украшение из Лаккитры отражает другой процесс. Хотя его центральное солнечное колесо соответствует европейским символическим образцам, другие элементы отражают местные художественные традиции. Волюты повторяют знакомые микенские спиральные узоры, а зигзагообразные узоры напоминают украшения, встречающиеся на местной керамике. Метод крепления предмета также соответствует известным микенским техникам обработки золота.

Функция орнамента из Лаккитры остается неопределенной. Его форма позволяет предположить, что он мог покрывать рукоятку маленького кинжала или ручку бронзового зеркала. Зеркала были элитными предметами в эпоху поздней бронзы в Эгейском море и чаще всего размещались в могилах.

Кефалония была частью обширной сети морских путей, соединяющих Эгейское море, Адриатическое море, Италию и Центральную Европу Фото: Greek Ministry of Culture

Во многих древних культурах отражающие поверхности ассоциировались с солнцем, усиливая значение солнечных символов. Эта связь позволяет предположить, что предмет мог иметь символическое значение, связанное со смертью, возрождением или верованиями о душе после смерти.

В европейской культуре бронзового века солнечные символы часто связывались с лодками и колесницами, которые олицетворяли космическое движение. Подобные представления существовали в эгейском мире, где вода, птицы и корабли имели давние связи с религиозными верованиями и загробной жизнью.

Кефалония была частью большой сети морских путей, соединяющих Эгейское море, Адриатическое море, Италию и Центральную Европу. После падения микенской дворцовой системы эти пути стали менее контролируемыми, что дало местной элите большую свободу для путешествий и обмена товарами.

Дополнительные археологические данные подтверждают эту точку зрения. Во время раскопок на местных кладбищах археологи находили балтийские янтарные бусины, которые, вероятно, прибыли через северную Италию, и стеклянные бусины, связанные с местом Фраттезина в долине По. Эти находки указывают на то, что элита острова была непосредственно вовлечена в системы обмена на большие расстояния.

Исследования показывают, что микенские общины не были пассивными приемниками внешних воздействий. Наоборот, они активно отбирали и адаптировали иностранные символы, чтобы они соответствовали их собственным художественным традициям и системам верований. Эти два золотых предмета, хоть и небольшие, дают важное представление о мире бронзового века, который был гораздо более взаимосвязанным, чем ранее считалось.

