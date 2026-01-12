Рисунки каньона Пекос снова удивили ученых: что выявило новое исследование (фото)

Археологические исследования на юго-западе Техаса показали, что рисунки каньона Пекос были созданы гораздо раньше, чем считали ученые. Новые научные датировки показали, что первые рисунки были созданы почти 6000 лет назад.

Такие выводы были сделаны в результате междисциплинарного исследования под руководством доктора Кэролин Э. Бойд из Техасского государственного университета. Исследование пересмотрело предыдущие интерпретации рисунков каньона Пекос и поставило под сомнение давние предположения о культурных ограничениях обществ собирателей, пишет Arkeonews.

Нижняя часть каньона Пекос вблизи Рио-Гранде включает сотни известняковых скальных укрытий, образованных естественными навесами. Эти пространства обеспечивали гладкие поверхности стен, защищенные от дождя и прямых солнечных лучей, что делало их пригодными для рисования. Многие изображения сохранились в местах, где, вероятно, тысячи лет назад происходили церемонии и ритуальные мероприятия.

Изображения были созданы с использованием красной охры, черных пигментов и желтых минеральных красок Фото: Shumla Archaeological Research & Education Center

Изображения были созданы с использованием красной охры, черных пигментов и желтых минеральных красок. Они показывают сложные сцены с фигурами, похожими на людей, животными и абстрактными формами. Некоторые рисунки покрывают большие скальные поверхности и содержат много тщательно расположенных элементов, что свидетельствует о планомерной композиции, а не о случайных пометках.

Определение возраста наскального искусства долгое время было сложной задачей, поскольку минеральные пигменты нельзя напрямую датировать с помощью радиоуглеродных методов. Однако древние художники часто смешивали пигменты с органическими материалами, такими как растительные смолы или животные жиры, чтобы краска лучше прилипала к камню.

Эти органические связующие вещества оставляли микроскопические следы углерода, которые можно измерить. Исследователи изъяли очень малые образцы из определенных слоев краски, чтобы выделить этот углерод, избегая при этом загрязнения сажей, водой или более поздней деятельностью человека. Такой подход позволил ученым оценить, когда краска была нанесена впервые, не нанося видимого ущерба произведению искусства.

Команда также использовала стратиграфию, метод, который исследует порядок слоистых материалов. Определив, какие слои краски перекрывали другие, исследователи воссоздали последовательность, в которой добавлялись фигуры и цвета. Похожие схемы наслоения появлялись на нескольких объектах, что указывает на общие правила и долгосрочное планирование.

Нижняя часть каньона Пекос вблизи Рио-Гранде включает сотни известняковых скальных укрытий, образованных естественными навесами. Фото: Science Advances

Чтобы еще больше уточнить хронологию, в исследовании было применено байесовское моделирование — статистический метод, сочетающий радиоуглеродное датирование с анализом вероятностей. Этот подход позволил оценить несколько дат одновременно, учесть неопределенность и использовать известные взаимосвязи между слоями краски для повышения точности.

Используя 57 прямых радиоуглеродных дат и 25 дат минеральной корки из 12 мест, анализ показал, что первые рисунки каньона Пекос были созданы 5760 и 5385 годами назад, а последние примерно 1370-1035 лет назад. Это указывает на художественную традицию, длившуюся от 4000 до 4800 лет.

Одним из важнейших открытий была стабильность изображений во времени. Даже несмотря на изменения климатических условий и материальной культуры, основные символы оставались неизменными. По крайней мере восемь рисунков следовали одной иконографической системе, а подобные фигуры появлялись в более 200 известных примерах.

В обществах без систем письма повторяющиеся визуальные формы и ритуальные практики играли ключевую роль в передаче знаний. Эти фрески, вероятно, передавали общие верования, время проведения церемоний и социальные ценности между поколениями.

Поскольку отбор образцов краски приводит к изменениям, исследователи ограничили свою работу образцами размером с булавочную головку и полагались на высокораздельную визуализацию и цифровую микроскопию. В проекте участвовали консультанты из числа коренного населения, поскольку многие коренные общины считают рисунки каньона Пекос священными и связанными с историей предков.

Это исследование изменило представление об обществах охотников-собирателей, показав, что они поддерживали структурированную и устойчивую визуальную систему на протяжении тысячелетий.

