Археологи знайшли сліди шкільного життя вікторіанської епохи: нове відкриття у Англії (фото)

У Лондоні, Англія, археологи виявили рідкісні матеріальні свідчення, безпосередньо пов'язані з життям дітей у вікторіанську епоху. Розкопки на історичному місці біля річки виявили сліди шкільних занять і дозвілля, що дало змогу уявити, як колись діти вчилися і гралися в минулому.

Серед знахідок були фрагменти шкільної дошки з дитячими написами та малюнками, а також велика колекція керамічних кульок. Ці предмети знайшли в дренажному каналі, що свідчить про те, що їх загубили під час ігор, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Історичні записи підтверджують, що на цьому місці впродовж століть працювала школа. Заснована в 1530-х роках лондонським шерифом Ніколасом Гібсоном та його дружиною Авіс, вона слугувала безкоштовною школою для хлопчиків із малозабезпечених сімей.

Відео дня

До 1550-х років відповідальність за школу та сусідні притулки перейшла до компанії Куперсів, яка управляла майном до кінця XIX століття. Притулки підтримували літніх мешканців, надаючи їм житло та регулярну фінансову допомогу.

Знахідки пізніших періодів також поставили під сумнів давні припущення про околиці району в XVIII і XIX століттях. Відомий на той час як моряцьке містечко, район був тісно пов'язаний з міжнародною морською торгівлею та сусідніми доками. Мешканці мали доступ до імпортних товарів, що надходили з усього світу, що свідчило про місцеву економіку, пов'язану з глобальним обміном, а не ізоляцією чи занепадом.

Історичні записи підтверджують, що на цьому місці впродовж століть працювала школа Фото: MOLA

Свідченням цієї торгівлі була печатка з пляшки вина, що походила з відомого французького виноградника Шато Марго. У 1771 році маєток виробив перше червоне вино, яке було продане на аукціоні Крістіс, а його відомими клієнтами були такі історичні постаті, як прем'єр-міністр Великої Британії сер Роберт Уолпол і президент США Томас Джефферсон.

Старший археолог MOLA Алекс Бланкс пояснив:

"Район Ваппінг між доками та шосе Раткліфф у 1700-х і 1800-х роках мав репутацію перенаселеного та небезпечного. Але такі знахідки розкривають складну соціальну історію.

Насправді це був дуже різноманітний район — так само, як сьогодні Іст-Енд. Археологічні знахідки, такі як дорогий імпортний посуд та келихи для вина, свідчать про те, що в цьому районі могли проживати люди з різних соціальних верств, які насолоджувалися тими ж розкошами, що й найбагатші члени суспільства.

Ми не знаємо точно, як вино з Шато Марго потрапило сюди, але можемо припустити, що, можливо, воно належало шкільному вчителю або капітану корабля з дорогими смаками".

Історичні записи вивчалися разом із фізичними доказами, щоб простежити зміни на цьому місці з плином часу. Однією з ключових подій була пожежа в Раткліффі 23 червня 1794 року, одна з найбільших пожеж в історії Лондона.

Пожежа швидко поширилася з верфі, і на картах того часу це місце позначено поблизу центру руйнувань. Цей контекст допоміг пояснити виявлення цегляних підвалів, пошкоджених сильним нагаром.

Важливо

Де ростуть дерева з космосу: чому нічого не відомо про експеримент NASA

Подальші розкопки виявили підлогу каплиці, побудованої після пожежі, а також фундаменти терасних будинків, колодязів, дренажних ям і садових сміттєвих ям, заповнених уламками кераміки та глиняними трубами. Разом ці залишки пролили світло на повсякденне життя робітничої громади, що мешкала на березі річки, і показали, як освіта, торгівля та житло були тісно пов'язані впродовж кількох століть.

Раніше Фокус писав про дослідження крижаної мумії Етці. Вчені виявили сліди вірусу папіломи людини, що вказує на набагато древнішу історію цієї хвороби.

Також ми писали про незвичайний артефакт, знайдений у Північній Македонії. Археологи знайшли глиняну скульптуру, відому як Велика Мати.