Крижана мумія Етці була заражена вірусом папіломи людини: вчені це довели

Дослідники, які вивчали стародавні людські останки, виявили, що дві особи, які жили з різницею в тисячі років, були носіями штаму вірусу папіломи людини, пов'язаного з раком. Генетичні дані показали, що 5300-річна мумія Етці з Альп і доісторична людина, яка жила в Сибіру близько 45 000 років тому, були інфіковані вірусом HPV16, який відомий своєю роллю в розвитку певних видів раку.

Висновки базуються на аналізі раніше зібраного стародавнього генетичного матеріалу. Вчені виявили у обох осіб фрагменти ДНК, що відповідають HPV16, пише Live Science.

Така рання присутність HPV16 поставила під сумнів попередні припущення щодо того, як вірус потрапив до людських популяцій. Деякі попередні моделі припускали, що неандертальці передали вірус сучасним людям шляхом схрещування в Євразії між 60 000 і 34 000 років тому.

Однак нові дані свідчать про те, що HPV16 вже циркулював серед сучасних людей до цього періоду. Дослідники застерігають, що висновки залишаються обмеженими, оскільки в дослідженні брали участь лише дві особи.

Людський папіломавірус відноситься до великої групи вірусів, які в основному поширюються через тісний контакт зі шкірою, включаючи статевий контакт. Більшість інфекцій не викликають симптомів, але деякі типи високого ризику, такі як HPV16, можуть сприяти розвитку раку. Хоча HPV є поширеним сьогодні, його присутність у доісторичних популяціях залишалася незрозумілою через обмежені біологічні докази.

У ході дослідження було переглянуто дані секвенування геному Етці, мумії чоловіка, знайденого в Альпах поблизу кордону між Австрією та Італією, та особини з Усть-Ішима, виявленої в західному Сибіру. В обох випадках дослідники виявили кілька фрагментів ДНК, що відповідають HPV16A, конкретному роду вірусу.

Раніше оцінки еволюції ВПЛ значною мірою базувалися на комп'ютерних моделюваннях, які свідчили про те, що папіломавіруси еволюціонували разом із хребетними упродовж дуже тривалого часу. Нинішні висновки додали прямих біологічних доказів того, що принаймні один тип ВПЛ, пов'язаний із раком, існував у сучасних людей щонайменше 45 000 років тому.

Експерти, які не брали участі в дослідженні, погодилися, що генетичний аналіз переконливо підтверджує наявність HPV16 в обох осіб. Однак вони зазначили, що, оскільки сибірська особа вже мала ДНК неандертальця, дані не можуть повністю виключити більш ранню передачу через схрещування.

Попри ці обмеження, дослідження продемонструвало давній зв'язок між людьми та онкогенними вірусами, пропонуючи новий контекст для розуміння історії захворювання.

