Ледяная мумия Этци была заражена вирусом папилломы человека: ученые это доказали

Исследователи, изучавшие древние человеческие останки, обнаружили, что два человека, которые жили с разницей в тысячи лет, были носителями штамма вируса папилломы человека, связанного с раком. Генетические данные показали, что 5300-летняя мумия Этци из Альп и доисторический человек, живший в Сибири около 45 000 лет назад, были инфицированы вирусом HPV16, который известен своей ролью в развитии определенных видов рака.

Выводы базируются на анализе ранее собранного древнего генетического материала. Ученые обнаружили у обоих лиц фрагменты ДНК, соответствующие HPV16, пишет Live Science.

Такое раннее присутствие HPV16 поставило под сомнение предыдущие предположения о том, как вирус попал в человеческие популяции. Некоторые предыдущие модели предполагали, что неандертальцы передали вирус современным людям путем скрещивания в Евразии между 60 000 и 34 000 лет назад.

Однако новые данные свидетельствуют о том, что HPV16 уже циркулировал среди современных людей до этого периода. Исследователи предостерегают, что выводы остаются ограниченными, поскольку в исследовании участвовали только два человека.

Человеческий папилломавирус относится к большой группе вирусов, которые в основном распространяются через тесный контакт с кожей, включая половой контакт. Большинство инфекций не вызывают симптомов, но некоторые типы высокого риска, такие как HPV16, могут способствовать развитию рака. Хотя HPV распространен сегодня, его присутствие в доисторических популяциях оставалось непонятным из-за ограниченных биологических доказательств.

В ходе исследования были пересмотрены данные секвенирования генома Этци, мумии мужчины, найденного в Альпах вблизи границы между Австрией и Италией, и особи из Усть-Ишима, обнаруженной в западной Сибири. В обоих случаях исследователи обнаружили несколько фрагментов ДНК, соответствующих HPV16A, конкретному роду вируса.

Ранее оценки эволюции ВПЧ в значительной степени базировались на компьютерных моделированиях, которые свидетельствовали о том, что папилломавирусы эволюционировали вместе с позвоночными в течение очень длительного времени. Нынешние выводы добавили прямых биологических доказательств того, что по крайней мере один тип ВПЧ, связанный с раком, существовал у современных людей по меньшей мере 45 000 лет назад.

Эксперты, которые не участвовали в исследовании, согласились, что генетический анализ убедительно подтверждает наличие HPV16 у обоих лиц. Однако они отметили, что, поскольку сибирский человек уже имел ДНК неандертальца, данные не могут полностью исключить более раннюю передачу через скрещивание.

Несмотря на эти ограничения, исследование продемонстрировало давнюю связь между людьми и онкогенными вирусами, предлагая новый контекст для понимания истории заболевания.

