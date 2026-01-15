Жертвы Черной смерти: археологи раскопали массовое захоронение XIV века (фото)

Исследователи обнаружили средневековое массовое захоронение, связанное с Черной смертью, вблизи заброшенной деревни Нойзес, недалеко от Эрфурта. Это место является первым захоронением жертв чумы в Европе, которое было обнаружено в результате планового и методического исследования.

Исследование проводилось учеными из Лейпцигского университета совместно со специалистами из Института истории и культуры Восточной Европы имени Лейбница и Центра экологических исследований имени Гельмгольца. Соединив средневековые письменные источники с геофизическими исследованиями и отбором проб осадка, команда обнаружила подземное сооружение, которое соответствует описаниям больших погребальных ям, зафиксированных в источниках XIV века, пишет Phys.org.

Исторические документы описывают, как Черная смерть распространилась по Европе между 1346 и 1353 годами, убив до половины населения в некоторых регионах.

Центральная Европа была среди пострадавших регионов, и средневековые хроники отмечают, что во время вспышки в 1350 году около 12 000 жертв были похоронены в одиннадцати больших ямах за пределами Эрфурта. До сих пор точное местонахождение этих захоронений оставалось неизвестным.

Подтвержденные массовые захоронения жертв Черной смерти являются чрезвычайно редкими Фото: Miriam Posselt

С помощью измерений электрического сопротивления и образцов керна исследователи обнаружили большую подземную структуру размером примерно 10 на 15 метров и глубиной около 3,5 метра.

Осадки внутри структуры были сильно перемешаны и содержали фрагменты человеческих останков. Радиоуглеродное датирование материала, изъятого из скважин, позволило точно определить, что останки датируются XIV веком.

"Наши результаты дают основания полагать, что мы обнаружили одно из массовых захоронений, описанных в Эрфуртских хрониках, хотя окончательное подтверждение требует археологических раскопок", — сказал доктор Михаэль Хайн из Лейпцигского университета.

В ходе исследования также было изучено, как природные почвенные условия влияли на средневековые поселения и погребальные обычаи. Бывшая деревня Нойзес и вероятная погребальная яма располагались в сухой зоне плодородных черноземных почв вдоль края долины реки Гера.

Радиоуглеродное датирование материала, изъятого из скважин, позволило точно определить, что останки датируются XIV веком Фото: PLOS One

В отличие от этого, более влажные почвы поймы не использовали захоронения, поскольку в таких условиях разложение происходит медленнее.

Это наблюдение согласуется со средневековыми верованиями, основанными на теории миазмов, которая связывала болезни с вредными парами от умерших, как пояснил доктор Мартин Баух из GWZO.

С исторической точки зрения, вспышки чумы считались более трудными для контроля во влажных районах. Это верование, вместе с юридическими и политическими факторами, помогает объяснить, почему большие погребальные ямы размещали далеко за пределами городских стен.

По словам доктора Ульрике Вербан из Центра экологических исследований им. Гельмгольца, ключевым достижением проекта было успешное использование исторических исследований вместе с методами естественных наук, а не полагание на случайные находки.

Подтвержденные массовые захоронения жертв Черной смерти чрезвычайно редки: в Европе известно менее десяти надежно идентифицированных мест.

Место вблизи Эрфурта добавляет важных свидетельств к средневековой истории региона, которая получила международное признание в 2023 году, когда Эрфурт получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это место также открывает будущие возможности для генетических и антропологических исследований, включая изучение бактерии чумы Yersinia pestis и факторов, вызвавших высокую смертность в середине XIV века.

Дальнейшие археологические работы планируется проводить в сотрудничестве с Тюрингским государственным управлением по вопросам управления наследием и археологии.

Материалы, обнаруженные во время будущих раскопок, будут использованы для генетического анализа в Институте эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге.

Также мы рассказывали о старинном стилосе, украшенном необычными символами плодородия. Этот артефакт обнаружили во время раскопок в Сицилии.