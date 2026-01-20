Перед строительством АЭС ученые обнаружили символический артефакт: неожиданная находка в Саффолке (фото)

Археологические работы, проведенные в преддверии строительства атомной электростанции в Саффолке, Англия, привели к неожиданной средневековой находке. Археологи нашли редкое стеклянное изделие с изображением распятия Христа, а также физические следы заброшенного англосаксонского поселения, которое исчезло много веков назад.

Полупрозрачную светло-зеленую овальную фигурку высотой чуть менее 3 сантиметров, нашли во время полевых работ, проведенных Oxford Cotswold Archaeology. Несмотря на небольшой размер, этот предмет имел значительное историческое значение, пишет Arkeonews.

Изготовленный из литого рельефного стекла, артефакт изображает распятие Христа на кресте с Девой Марией и святым Иоанном по обе стороны. Над фигурами вырезана греческая надпись "IC XC", традиционная аббревиатура Иисуса Христа.

Этот артефакт отражает сильные византийские художественные традиции, хотя научная экспертиза подтвердила, что украшение было изготовлено в XIII веке в Венеции, центре средневекового производства стекла и дальней торговли.

Специалисты пришли к выводу, что предмет был изготовлен с помощью формы, которая происходила из Византии или точно соответствовала восточнохристианским традициям дизайна. Его скошенная обратная сторона указывает на то, что артефакт, вероятно, использовали как подвеску.

По всей Европе было обнаружено более 200 подобных стеклянных рельефов, но большинство из них не имеют детальных археологических записей, поскольку они попали в коллекции задолго до появления современных стандартов раскопок. Это сделало находку в Саффолке особенно важной, поскольку артефакт нашли во время контролируемых работ.

Драгоценность нашли вблизи руин аббатства Лейстон, что дало основания предположить, что артефакт потерял средневековый паломник или посетитель. Аббатство Лейстон было основано в 1363 году для ордена премонстратов.

Его первоначальное расположение ближе к морю было заброшено после неоднократных наводнений, что заставило общину отстроить аббатство дальше вглубь суши, используя камень с предыдущего нормандского места. Позже аббатство стало известным благодаря отреставрированной часовне Богоматери, которая была вновь открыта для богослужений в XX веке.

В отличие от широко распространенных средневековых значков паломников, которые обычно изготавливались из недорогих сплавов свинца, стеклянная драгоценность была более важной. Значки паломников обычно изображали святых или святыни, такие как святой Томас Беккет в Кентербери, и продавались в больших количествах.

Кроме стеклянного артефакта, археологи задокументировали остатки англосаксонского поселения, которое было заброшено задолго до изготовления драгоценности. Саффолк давно известен своими археологическими находками, включая римскую инфраструктуру, раннесредневековые захоронения, монастыри и прибрежные торговые центры.

Стеклянный артефакт, хранившийся веками под землей Саффолка, теперь дал представление о средневековой вере, мастерстве и повседневных верованиях прошлого.

