От охранников паломников до врагов церкви: какая судьба постигла орден тамплиеров

После Первого крестового похода христианские силы основали несколько государств в Святой Земле, что привело к постоянному увеличению количества паломников из Западной Европы. Однако эти путешествия были опасными, поскольку путешественники часто пересекали спорные территории, где случались нападения бандитов и враждебных сил.

Чтобы противодействовать этим угрозам, в 1118 году был образован новый религиозный военный орден. Известный как орден тамплиеров, или официально как Бедные воины Христа и храма Соломона, этот орден был основан Гюгом де Пейном, пишет Heritage Daily.

Цель ордена была проста: защищать паломников, путешествующих между прибрежными портами и религиозными местами во внутренних районах. Орден сочетал монастырскую дисциплину с военной службой, что было необычной, но эффективной структурой.

Члены ордена давали обеты бедности, целомудрия и послушания. Их повседневная жизнь соответствовала строгим религиозным правилам, сопоставимым с правилами цистерцианских монахов, включая регулярные молитвы, пост и совместное проживание. Несмотря на эти обеты, тамплиеры быстро получили материальную поддержку от европейских дворян и правителей, которые рассматривали защиту паломников как религиозную обязанность и политическую необходимость.

Поддержка со стороны Болдуина II, короля Иерусалима, позволила ордену основать свою штаб-квартиру на Храмовой горе. Оттуда орден расширил свою деятельность за пределы сопроводительных обязанностей, постепенно вовлекаясь в управление крепостями, боевые операции и региональную оборону.

С увеличением пожертвований земли и денег тамплиеры разработали сложную административную систему по всей Европе и Святой Земле. Их поместья, известные как командорства, управляли сельскохозяйственным производством, собирали арендную плату и способствовали переводу средств на большие расстояния. Эта сеть позволяла паломникам хранить деньги в Европе и снимать их в восточном Средиземноморье, уменьшая риск кражи во время путешествия. Такие практики способствовали репутации ордена как финансово грамотного и эффективного.

К концу XII века политическая ситуация в Святой Земле ухудшилась. Внутренние споры между христианскими лидерами ослабили оборону, в то время как мусульманские силы стали все более слаженными. Лидеры, такие как Саладин, отвоевали территории, ранее принадлежавшие крестоносным государствам, что привело к потере Иерусалима. Тамплиеры отступили к оставшимся крепостям, включая Акко, Тортос и Атлит, а после падения этих городов в XIII веке перенесли свою центральную штаб-квартиру на Кипр.

Последней крепостью крестоносцев в этом регионе была крепость на острове Руад, вблизи сирийского побережья. Ее захват египетским султанатом Мамлюков в начале XIV века ознаменовал конец длительного военного присутствия христиан в Святой Земле. Не имея территории, которую можно было бы защищать, первоначальная миссия тамплиеров фактически закончилась.

Несмотря на эту потерю, орден оставался богатым и влиятельным в Европе. Он контролировал обширные земельные владения и содержал вооруженные силы, которые подчинялись только папской власти. Эта независимость вызывала напряженность в отношениях со светскими правителями, которые рассматривали орден как политического соперника и финансовую угрозу. Эта напряженность была особенно выражена во Франции, где король Филипп IV имел большие долги перед тамплиерами после военных кампаний.

В 1307 году Филипп принял решительные меры. Он приказал арестовать тамплиеров по всей Франции, в частности великого магистра Жака де Моле. Обвинения включали ересь, коррупцию и неподобающее поведение во время церемоний инициации. Многие обвиняемые члены ордена признались под пытками, что было обычной практикой в средневековых судебных процессах, но широко подвергается сомнению современными историками.

Папа Климент V сначала пытался расследовать обвинения через церковные суды. Однако давление со стороны французской короны усилилось. В ответ на признание папа издал буллу Pastoralis praeeminentiae, в которой приказывал христианским правителям по всей Европе арестовать членов ордена и конфисковать их имущество. Последующие слушания не дали четких доказательств коллективной вины.

На Виеннском соборе 1312 года папа распустил орден буллой Vox in excelso. Другой указ, Ad providam, передал большую часть активов тамплиеров ордену госпитальеров. Многие бывшие тамплиеры были задержаны без вынесения приговора, а других приняли в различные религиозные ордена.

