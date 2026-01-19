Гробница Нефертити найдена: ученый называет это величайшим открытием века (фото)

Археологи считают, что давно утраченная гробница древней египетской царицы Нефертити, возможно, наконец найдена в Долине царей в Египте. Несмотря на ее известность, гробница царицы до сих пор считалась утраченной.

Нефертити была одной из самых влиятельных женщин древнего Египта. Она была женой Эхнатона, правившего с 1353 по 1336 год до н. э., и мачехой Тутанхамона, пишет Daily Mail.

Захи Хавасс, выдающийся египтолог и бывший министр туризма и древностей Египта, заявил, что он близок к обнаружению гробницы Нефертити. Хавасс отметил, что его исследования сузили поиски до небольшого участка на востоке Долины царей.

Нефертити была одной из самых влиятельных женщин древнего Египта Фото: Википедия

Ученый заявил: "Я буду счастлив закончить свою карьеру важнейшим открытием важнейшей королевы Египта — королевы Нефертити. Это приведет нас к величайшему открытию века".

Хавасс провел десятилетия, работая в Долине Царей, и ранее раскапывал поврежденные гробницы, известные как KV65 и KV66. Сейчас его команда проводит раскопки вблизи гробницы Хатшепсут, которая правила Египтом между 1479 и 1458 годами до н.э.

Если гробница Нефертити будет найдена, это может прояснить, была ли Нефертити похоронена как правящая фараонка, что раскроет одну из величайших загадок в истории Египта.

