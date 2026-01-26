Так лікувались навіть імператори: чому давні римляни використовували екскременти людей (фото)

Невеликий скляний посуд, знайдений під час розкопок у стародавньому місті Пергамон на території сучасної Туреччини, став першим доказом того, що ліки на основі людських екскрементів, описані в греко-римських медичних працях, були не лише теоретичними ідеями.

У ході дослідження вчені вивчили римський скляний unguentarium, тип посудини, який зазвичай асоціюється з парфумами або косметичними оліями. Однак у цьому випадку посудина, схоже, містила лікувальну суміш, а не косметичну речовину, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пергамон був великим медичним центром античності, тісно пов'язаним з культом Асклепія та відомими лікарями, які діяли в період Римської імперії.

Попри цю репутацію, прямих археологічних доказів існування багатьох методів лікування, описаних античними авторами, було мало. Ця відсутність фізичних доказів довгий час ускладнювала визначення того, чи такі методи лікування дійсно застосовувалися, чи залишалися теоретичними.

Відео дня

Посудина, яку досліджували вчені, зараз зберігається в Археологічному музеї Бергама та датується II століттям н. е. Її форма відповідає типу римського скла, яке було поширене по всій імперії.

До недавнього часу вважалося, що такі посудини майже завжди використовувалися для зберігання ароматичних олій.

Дослідники провели аналіз залишків за допомогою газової хроматографії з мас-спектрометрією та детектором іонізації полум'я. Зразки були взяті з горловини та дна посудини, в результаті чого було отримано близько 14,6 грама темного органічного матеріалу.

Хімічний аналіз виявив дві сполуки, копростанол і 24-етилкопростанол, у пропорціях, які чітко вказують на наявність людських фекалій.

Ці сполуки утворюються в результаті мікробних процесів у травному тракті людини і є загальновизнаними індикаторами людських екскрементів. Як зазначили дослідники, це перше підтверджене виявлення людських фекалій у римському медичному посуді.

Аналіз також виявив карвакрол, ароматичну сполуку, що міститься в чебреці та споріднених рослинах, які ростуть в Анатолії. Стародавні медичні автори, такі як Гален, Діоскорид і Пліній Старший, описували медичне використання тваринних, а в деяких випадках і людських екскрементів.

У своїх працях вони також згадують про сильний запах, який видають такі речовини. Щоб вирішити цю проблему, лікарі радили змішувати ці інгредієнти з ароматичними травами, вином, оцтом або оліями.

Вчені отримали близько 14,6 грама темного органічного матеріалу Фото: Journal of Archaeological Science

Наявність сполук, отриманих з чебрецю, поряд з фекальними біомаркерами всередині посудини з Пергамону підтверджує, що ці інструкції дотримувалися на практиці. Вміст посудини не був випадковим відходом, а підготовленою лікарською речовиною, запах якої навмисно контролювали.

Це відкриття також ставить під сумнів давні інтерпретації римських unguentaria. Ці посудини часто класифікували виключно як косметичні контейнери, що відображає сучасні відмінності, які можуть не застосовуватися до античних контекстів.

У римській медицині межі між лікуванням, гігієною, ритуалами та щоденним доглядом часто були нечіткими. Одна мазь могла служити одразу для кількох цілей.

Дотепер засоби на основі людських екскрементів у римській медицині підтверджувалися лише текстами. Скляний посуд з Пергамону надає пряме підтвердження того, що такі засоби готувалися та використовувалися.

Важливо

Чиє досягнення присвоїли Галлею: вчені розкрили середньовічну таємницю (фото)

Поєднуючи хімічний аналіз з історичними дослідженнями, це дослідження показує не тільки те, що писали стародавні автори, але й те, що насправді виготовляли та використовували лікарі.

Раніше Фокус писав про древні гробниці, виявлені у Римі. Вчені вважають, що вони були пов'язані із святилищем Геркулеса.

Також ми розповідали про незвичайний артефакт, виявлений в Юдейській пустелі. Вчені вважають, що на ньому зображено створення всесвіту.