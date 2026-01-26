Чиє досягнення присвоїли Галлею: вчені розкрили середньовічну таємницю (фото)

Упродовж століть комету Галлея пов'язували саме з астрономом Едмондом Галлеєм, який вирахував її орбіту. Проте нове дослідження показало, що її повторювана траєкторія була зрозуміла набагато раніше в середньовічній Англії, задовго до появи сучасної астрономії.

У дослідженні, підтриманому Лейденським університетом, були вивчені середньовічні записи та астрономічні дані. Вчені дійшли висновку, що Ейлмер з Мальмсбері, бенедиктинський монах XI століття, пов'язав дві появи комети, спостережені в 989 і 1066 роках, пише Arkeonews.

Робота була проведена під керівництвом астрофізика Саймона Портегіса Зварта та історика Боба Зварта Льюїса і опублікована в праці "Дорестад і все, що було після: порти, міські пейзажі та мандрівники в Європі, 800–1100".

Історичні докази походять з праць Вільяма з Мальмсбері, історика XII століття. Він записав, що літній монах Ейлмер побачив яскраву комету в 1066 році і визначив її як той самий об'єкт, який він спостерігав у 989 році. У той час небесні події часто розглядалися як божественні знаки, і монах попередив, що комета сигналізує про політичні заворушення.

Упродовж багатьох років ця розповідь не привертала особливої уваги вчених. Новий аналіз довів, що це спостереження було найдавнішим відомим випадком розпізнавання періодичної комети, яке відбулося за кілька століть до пізнішого математичного доказу.

Пізніше Едмонд Галлей довів, що комети, які спостерігалися в 1531, 1607 і 1682 роках, були одним і тим самим тілом, яке поверталося приблизно кожні сімдесят шість років. Його прогноз про повернення комети в 1758 році підтвердився після його смерті, і об'єкт став відомий як 1P/Галлей.

Візуальні записи з нормандських джерел показали комету як погане знамення під час правління короля Гарольда II Годвінсона Фото: Wikimedia Commons

Повернення комети в 1066 році було широко зафіксовано по всій Євразії. Китайські астрономи спостерігали за нею більше двох місяців і відзначили її найяскравішу точку 22 квітня 1066 року. На Британських островах вона з'явилася 24 квітня, незадовго до нормандського завоювання.

Візуальні записи з нормандських джерел показали комету як погане знамення під час правління короля Гарольда II Годвінсона, яке тривало лише 9 місяців. Це відображає поширені вірування, які пов'язували комети з війною або падінням правителів.

Деякі середньовічні повідомлення про комети були неточними або перебільшеними. Одним з таких випадків була розповідь про комету, яка начебто з'явилася у 995 році під час смерті архієпископа Кентерберійського Сігеріка. вчені вважають, що це була рання форма дезінформації, покликана викликати страх або побожність, а не фіксувати реальну подію.

Дослідження показало, що ретельні спостереження існували задовго до появи сучасних інструментів та розвитку астрономії як науки. Як зазначили дослідники, "Робота на перетині астрономії та середньовічної історії вимагала від нас переосмислення припущень з обох сторін. Ми сподіваємося, що це відкриє шлях для подальших досліджень ранніх спостережень періодичних комет".

