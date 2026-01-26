Чье достижение присвоили Галлею: ученые раскрыли средневековую тайну (фото)

На протяжении веков комету Галлея связывали именно с астрономом Эдмондом Галлеем, который вычислил ее орбиту. Однако новое исследование показало, что ее повторяющаяся траектория была понята гораздо раньше в средневековой Англии, задолго до появления современной астрономии.

В исследовании, поддержанном Лейденским университетом, были изучены средневековые записи и астрономические данные. Ученые пришли к выводу, что Эйлмер из Мальмсбери, бенедиктинский монах XI века, связал два появления кометы, наблюдавшиеся в 989 и 1066 годах, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Работа была проведена под руководством астрофизика Саймона Портегиса Зварта и историка Боба Зварта Льюиса и опубликована в труде "Дорестад и все, что было после: порты, городские пейзажи и путешественники в Европе, 800-1100".

Відео дня

Исторические доказательства происходят из трудов Уильяма из Мальмсбери, историка XII века. Он записал, что пожилой монах Эйлмер увидел яркую комету в 1066 году и определил ее как тот самый объект, который он наблюдал в 989 году. В то время небесные события часто рассматривались как божественные знаки, и монах предупредил, что комета сигнализирует о политических беспорядках.

В течение многих лет этот рассказ не привлекал особого внимания ученых. Новый анализ доказал, что это наблюдение было древнейшим известным случаем распознавания периодической кометы, которое произошло за несколько веков до более позднего математического доказательства.

Позже Эдмонд Галлей доказал, что кометы, которые наблюдались в 1531, 1607 и 1682 годах, были одним и тем же телом, которое возвращалось примерно каждые семьдесят шесть лет. Его прогноз о возвращении кометы в 1758 году подтвердился после его смерти, и объект стал известен как 1P/Галлей.

Визуальные записи из нормандских источников показали комету как дурное знамение во время правления короля Гарольда II Годвинсона Фото: Wikimedia Commons

Возвращение кометы в 1066 году было широко зафиксировано по всей Евразии. Китайские астрономы наблюдали за ней более двух месяцев и отметили ее самую яркую точку 22 апреля 1066 года. На Британских островах она появилась 24 апреля, незадолго до нормандского завоевания.

Визуальные записи из нормандских источников показали комету как плохое знамение во время правления короля Гарольда II Годвинсона, которое длилось всего 9 месяцев. Это отражает распространенные верования, которые связывали кометы с войной или падением правителей.

Некоторые средневековые сообщения о кометах были неточными или преувеличенными. Одним из таких случаев был рассказ о комете, которая якобы появилась в 995 году во время смерти архиепископа Кентерберийского Сигерика. ученые считают, что это была ранняя форма дезинформации, призванная вызвать страх или набожность, а не фиксировать реальное событие.

Важно

Любовные признания и гладиаторы: новое открытие в Помпеях (фото)

Исследование показало, что тщательные наблюдения существовали задолго до появления современных инструментов и развития астрономии как науки. Как отметили исследователи, "Работа на пересечении астрономии и средневековой истории требовала от нас переосмысления предположений с обеих сторон. Мы надеемся, что это откроет путь для дальнейших исследований ранних наблюдений периодических комет".

Ранее Фокус писал о том, каким на самом деле было правление Владимира Великого. Хотя он вошел в историю как креститель Киевской Руси, однако в его истории есть темные пятна.

Также мы рассказывали о самых древних в истории трафаретных рисунках. Их обнаружили в Индонезии.