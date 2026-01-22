Любовные признания и гладиаторы: новое открытие в Помпеях (фото)

Более двухсот лет стены Помпеи исследовали, фиксировали и фотографировали, однако многие личные следы, оставленные ее жителями, остались незамеченными. Недавние исследования показали, что слабые граффити, отчеканенные почти 2000 лет назад, сохранились в большем количестве, чем считалось ранее.

С помощью современных методов 3D-визуализации специалисты идентифицировали рисунки и короткие тексты, которые раскрывают личные эмоции и повседневные мысли римлян, пишет Arkeonews.

Работа была сосредоточена на узком проходе, соединяющем большой открытый театр Помпеи с крытым театром. Хотя раскопки были проведены в 1794 году, большинство надписей на стенах нельзя было четко прочитать из-за эрозии и неглубоких надрезов.

Новые методы визуализации позволили детально исследовать поверхность, выявляя скрытые надписи. Исследование базировалось на методе отображения трансформации отражения, фотограмметрии и детальном эпиграфическом изучении для документирования материалов, которые исчезли из поля зрения.

Среди недавно обнаруженных изображений есть небольшой рисунок двух гладиаторов, которые дерутся возле лестницы, ведущей к зрительской зоне Фото: Archaeological Park of Pompeii

Коридор имеет длину около 27 метров и содержит одну из самых высоких концентраций граффити, найденных в городе. Археологи ранее идентифицировали имена, образы, эскизы животных, кораблей и гладиаторов.

Особенностью этого пространства является неформальный характер его отметок. Это не были официальные тексты, предназначенные для долговременного хранения. Они были быстро сделаны зрителями, местными жителями и посетителями, которые оставляли короткие заметки, рисунки или сообщения, проходя мимо.

Ранее исследования предполагали, что большая часть этого материала была потеряна. Недавнее исследование показало другое. Всего было зафиксировано около 300 граффити, включая 79 неизвестных надписей.

Среди недавно обнаруженных изображений есть небольшой рисунок двух гладиаторов, которые дерутся возле лестницы, ведущей к зрительской зоне. Каждая фигура имеет высоту примерно 10 сантиметров, но сцена показывает тщательное внимание к движению. Один боец делает шаг вперед с поднятым мечом и щитом, а другой повторяет его позу.

Специалисты отметили, что хотя рисунки гладиаторов встречаются по всему Помпеи, этот пример демонстрирует уверенную технику исполнения и четкое ощущение действия. Эта деталь подтверждает мысль, что зрители активно интерпретировали события, которые они видели, превращая их в личные образы, а не копируя официальные произведения искусства.

Другая надпись, обнаруженная с помощью визуализации, содержит другой тип сообщения. Частично сохранившийся текст звучит как "Erato amat...", что означает "Эрато любит...". Остальные предложения были потеряны из-за повреждений со временем, но анализ букв указывает на то, что оно когда-то продолжалось дальше вдоль стены.

Эти тексты указывают на то, что общественные места в Помпеях были также местами для личного самовыражения, где рядом с шутками и политическими замечаниями открыто выражали любовь и тоску Фото: Archaeological Park of Pompeii

Этот фрагмент совпадает с другими эмоциональными надписями, найденными в том же коридоре, включая известную декларацию женщины по имени Мете, которая выразила любовь и попросила Венеру о ласке. Вместе эти тексты указывают на то, что общественные места в Помпеях были также местами для личного самовыражения, где наряду с шутками и политическими замечаниями открыто выражали любовь и тоску.

Проект также касался долгосрочного сохранения. Создав цифровые модели коридора с высоким разрешением, исследователи создали постоянный архив граффити, которые продолжают разрушаться из-за возраста и воздействия окружающей среды. Археологический парк Помпеи подтвердил, что готовятся защитные меры, включая планы накрытия сверху, чтобы ограничить дальнейшее разрушение.

Текущее исследование Помпеи показывает, что новые технологии позволяют подробнее исследовать уже известные поверхности, выявляя детали, которые ранее оставались незамеченными. Эти недавно зафиксированные граффити расширяют знания о повседневной жизни в римском мире, показывая, что письмо и рисунки были распространенными способами оставить след.

