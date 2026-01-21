До падения Пизанской башни осталось 125 лет: что говорят ученые о знаменитой достопримечательности (фото)

Пизанская башня может обвалиться к 2151 году, если не принять меры для ее стабилизации. Памятник, известный во всем мире своим характерным наклоном, является источником гордости и беспокойства, привлекая архитекторов, инженеров и туристов на протяжении веков.

Несмотря на опасения ученых, это далеко не первый раз, когда звучат прогнозы потенциального обвала Пизанской башни. За прошедшие века ученые и инженеры не раз обращали внимание на опасность и проводили мероприятия по ее стабилизации.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пизанская башня: история строительства

Строительство колокольни собора на площади Пьяцца деи Мираколи началось 9 августа 1173 года, в период, когда Пиза была одним из самых богатых городов Европы. Архитектор Бонанно Пизано руководил строительством первого этажа, высотой 11 метров. Почти сразу он заметил небольшой наклон в четыре сантиметра.

Відео дня

Причиной этого был тонкий фундамент, заложенный на мягкой глине и песке над старым руслом реки, который не мог должным образом поддерживать тяжелую каменную конструкцию. Работы были остановлены на 95 лет, главным образом из-за политических беспорядков и нехватки финансирования.

Когда строительство возобновили в XIII веке, строители попытались исправить наклон, сделав этажи на наклонной стороне короче Фото: Wikimedia Commons

Когда строительство возобновили в XIII веке, строители попытались исправить наклон, сделав этажи на наклонной стороне короче. К 1278 году, после завершения строительства седьмого этажа, работы снова остановились. На этом этапе башня наклонилась примерно на один метр на юг.

В 1360 году был построен последний этаж — колокольня. Чтобы противодействовать наклону, ее стены были намеренно построены с небольшим наклоном на север. К 1370 году строительство было завершено, и башня была признана архитектурным шедевром. Несмотря на заметный наклон, она стала известным символом Пизы и привлекала посетителей со всей Европы.

Попытки исправить ситуацию вокруг Пизанской башни

На протяжении веков наклон Пизанской башни постоянно ухудшался. К 1550 году он составлял почти четыре метра. В 1838 году попытка укрепить фундамент непреднамеренно вызвала поднятие подземных вод, что еще больше дестабилизировало башню.

В 1934 году Бенито Муссолини, разочарованный наклоненным сооружением, приказал залить в фундамент почти 200 тонн бетона. Эта попытка потерпела неудачу, и наклон несколько увеличился из-за неравномерной осадки.

К 1950 году ситуация стала критической: тяжелые колокола были закреплены, чтобы предотвратить опасное раскачивание Фото: Wikimedia Commons

К 1950 году ситуация стала критической: тяжелые колокола были закреплены, чтобы предотвратить опасное раскачивание. 21 января 1952 года итальянские ученые опубликовали прогноз, что башня может обвалиться к 2151 году. В ответ на это было начато планирование реставрации.

В 1964 году итальянское правительство объявило международный конкурс на поиск лучшего инженерного решения. Тысячи предложений поступили от инженеров со всего мира, что в конечном итоге привело к плану, который сочетал внутреннее укрепление со стальными тросами, противовесами и дополнительными бетонными опорами.

Спасение Пизанской башни

В 1990 году начались значительные аварийные работы, и башня была закрыта для туристов. К июню 1992 года первые два этажа были обернуты стальными тросами для стабилизации конструкции, фундамент был укреплен, а на северной стороне были установлены противовесы, что уменьшило наклон на несколько сантиметров.

В 1993 году были установлены дополнительные свинцовые противовесы общим весом до 1000 тонн, чтобы остановить движение на юг.

К концу 2000 года Пизанская башня была восстановлена до наклона 1838 года, при котором верхушка башни отклонялась от вертикали на 4,5 метра Фото: Wikimedia Commons

С 1996 года инженеры установили четыре стальные распорки, соединенные с балластными и сервоприводными системами, способными прикладывать к башне силу до 1600 кН, противодействуя любым дальнейшим смещениям.

Решающим вмешательством стало осторожное удаление почвы с северной стороны, что позволило башне медленно вернуться к наклону, который она имела примерно 200 лет назад. Фундамент был расширен, чтобы увеличить опорную поверхность, что обеспечило устойчивость башни по крайней мере на следующие три века.

К концу 2000 года Пизанская башня была восстановлена до наклона 1838 года, при котором верхушка башни отклонялась от вертикали на 4,5 метра. 15 декабря 2001 года башню вновь открыли для посетителей.

Важно

Единственная женщина-правительница Руси: что скрывает жестокая история княгини Ольги (фото)

Сегодня Пизанская башня является прекрасным сочетанием средневековой архитектурной изобретательности и современных инженерных решений. Ее история отражает века адаптации, научного мониторинга и международного сотрудничества, демонстрируя, насколько далеко может зайти человечество, чтобы сохранить культурное наследие для будущих поколений.

Ранее Фокус писал о неожиданной находке в Саффолке, Англия. Перед строительством АЭС ученые обнаружили средневековый артефакт.

Также мы рассказывали о том, что ученые, вероятно, нашли гробницу Нефертити. Если это действительно так, то это самое большое открытие века.