Любовні зізнання та гладіатори: нове відкриття у Помпеях (фото)

Понад двісті років стіни Помпеї досліджували, фіксували та фотографували, проте багато особистих слідів, залишених її мешканцями, залишилися непоміченими. Нещодавні дослідження показали, що слабкі графіті, викарбувані майже 2000 років тому, збереглися в більшій кількості, ніж вважалося раніше.

За допомогою сучасних методів 3D-візуалізації фахівці ідентифікували малюнки та короткі тексти, які розкривають особисті емоції та повсякденні думки римлян, пише Arkeonews.

Робота була зосереджена на вузькому проході, що з'єднує великий відкритий театр Помпеї з критим театром. Хоча розкопки були проведені в 1794 році, більшість написів на стінах не можна було чітко прочитати через ерозію та неглибокі надрізи.

Нові методи візуалізації дозволили детально дослідити поверхню, виявляючи приховані написи. Дослідження базувалося на методі відображення трансформації відбиття, фотограмметрії та детальному епіграфічному вивченні для документування матеріалів, які зникли з-поля зору.

Серед нещодавно виявлених зображень є невеликий малюнок двох гладіаторів, які б'ються біля сходів, що ведуть до глядацької зони Фото: Archaeological Park of Pompeii

Коридор має довжину близько 27 метрів і містить одну з найвищих концентрацій графіті, знайдених у місті. Археологи раніше ідентифікували імена, образи, ескізи тварин, кораблів і гладіаторів.

Особливістю цього простору є неформальний характер його позначок. Це не були офіційні тексти, призначені для довготривалого зберігання. Вони були швидко зроблені глядачами, місцевими жителями та відвідувачами, які залишали короткі нотатки, малюнки або повідомлення, проходячи повз.

Раніше дослідження припускали, що більша частина цього матеріалу була втрачена. Недавнє дослідження показало інше. Всього було зафіксовано близько 300 графіті, включаючи 79 невідомих написів.

Серед нещодавно виявлених зображень є невеликий малюнок двох гладіаторів, які б'ються біля сходів, що ведуть до глядацької зони. Кожна фігура має висоту приблизно 10 сантиметрів, але сцена показує ретельну увагу до руху. Один боєць робить крок вперед з піднятим мечем і щитом, а інший повторює його позу.

Фахівці відзначили, що хоча малюнки гладіаторів зустрічаються по всьому Помпеї, цей приклад демонструє впевнену техніку виконання та чітке відчуття дії. Ця деталь підтверджує думку, що глядачі активно інтерпретували події, які вони бачили, перетворюючи їх на особисті образи, а не копіюючи офіційні твори мистецтва.

Інший напис, виявлений за допомогою візуалізації, містить інший тип повідомлення. Частково збережений текст звучить як "Erato amat…", що означає "Ерато кохає…". Решта речення була втрачена через пошкодження з часом, але аналіз літер вказує на те, що воно колись продовжувалося далі вздовж стіни.

Ці тексти вказують на те, що громадські місця в Помпеях були також місцями для особистого самовираження, де поруч із жартами та політичними зауваженнями відкрито висловлювали любов і тугу Фото: Archaeological Park of Pompeii

Цей фрагмент збігається з іншими емоційними написами, знайденими в тому ж коридорі, включаючи відому декларацію жінки на ім'я Мете, яка висловила любов і попросила Венеру про ласку. Разом ці тексти вказують на те, що громадські місця в Помпеях були також місцями для особистого самовираження, де поруч із жартами та політичними зауваженнями відкрито висловлювали любов і тугу.

Проєкт також стосувався довгострокового збереження. Створивши цифрові моделі коридору з високою роздільною здатністю, дослідники створили постійний архів графіті, які продовжують руйнуватися через вік і вплив навколишнього середовища. Археологічний парк Помпеї підтвердив, що готуються захисні заходи, включаючи плани накриття зверху, щоб обмежити подальше руйнування.

Поточне дослідження Помпеї показує, що нові технології дозволяють детальніше дослідити вже відомі поверхні, виявляючи деталі, які раніше залишалися непоміченими. Ці нещодавно зафіксовані графіті розширюють знання про повсякденне життя в римському світі, показуючи, що письмо та малюнки були поширеними способами залишити слід.

