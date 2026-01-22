Древнейшие в мире трафаретные рисунки нашли в Индонезии: им 70 000 лет (фото)

Древние наскальные рисунки, найденные в глубине известняковой пещеры на индонезийском острове Сулавеси, изменили представления о происхождении символического поведения человека. Бледные красные отпечатки рук, сохранившиеся на стенах пещеры, свидетельствуют о том, что ранние люди использовали визуальные символы еще 70 000 лет назад.

Эти знаки были обнаружены в пещере Лян Метандуно на юго-востоке Сулавеси, где археологи задокументировали то, что сейчас считается древнейшим известным наскальным искусством в мире. Это открытие ставит Индонезию в центр дискуссий о том, когда и где люди впервые начали использовать трафаретные рисунки, пишет Arkeonews.

Трафареты рук были созданы путем прикладывания руки к поверхности скалы и распыления пигмента вокруг нее. Исследователи интерпретируют эти знаки как ранние признаки того, что люди использовали образы для обозначения идентичности, присутствия и общих идей. Эти рисунки отражают не случайные изображения, а преднамеренную коммуникацию.

Трафареты рук встречаются на стенах пещер на многих континентах, включая Европу, Азию, Австралию и Америку Фото: Griffith University

Один трафарет был датирован минимум 67,8 тысячами лет назад, а другой, расположенный рядом, имел возраст более 60 000 лет. Эти результаты делают рисунки Сулавеси значительно древнее европейских наскальных рисунков, которые традиционно связывают с возникновением символического выражения.

"Это самые древние достоверно датированные свидетельства искусства трафаретов рук в мире", — сказал профессор Адам Брумм из Университета Гриффита, один из старших авторов исследования. "Это свидетельствует о том, что люди на островах Юго-Восточной Азии создавали сложное символическое искусство на десятки тысяч лет раньше, чем считалось".

Трафареты рук встречаются на стенах пещер на многих континентах, включая Европу, Азию, Австралию и Америку. До недавнего времени большинство древнейших датированных образцов ассоциировались с Европой и датировались примерно 40 000 лет назад. Находки на Сулавеси меняют эту хронологию и указывают на многократную художественную деятельность в Лян Метандуно на протяжении многих тысяч лет.

Некоторые трафареты рук на Сулавеси имеют необычную форму пальцев, включая суженные или измененные пальцы. Эта особенность редко встречается в доисторическом искусстве и повторяется на этом месте, что указывает на преднамеренную модификацию, а не на случайность. Исследователи интерпретируют это как свидетельство общих культурных практик, передаваемых из поколения в поколение.

Эти находки согласуются с археологическими работами в Леанг Булу Беттуе в Южном Сулавесе, пещере, которая хранит одни из древнейших свидетельств человеческой деятельности в Воллесии. Раскопки там обнаружили отложения глубиной более восьми метров, с доказательствами проживания, датируемые периодом между 132 000 и 208 000 лет назад. Эти слои содержат каменные орудия и останки животных.

"Глубина и непрерывность культурной последовательности в Леанг Булу Беттуэ сейчас делает эту пещеру флагманским местом для исследования того, пересекались ли во времени эти два человеческих рода", — сказал Басран Бурхан, аспирант из Южного Сулавеси, который руководил раскопками под наблюдением профессора Адама Брумма.

Предыдущие исследования показывают, что архаичные гоминиды присутствовали на Сулавеси по меньшей мере 1,04 миллиона лет назад, тогда как Homo sapiens, вероятно, прибыли до первого заселения Австралии около 65 000 лет назад.

Раскопки в Леанг Булу Беттуэ еще не достигли самых глубоких слоев Фото: Griffith University

Археологические находки из Леанг Булу Беттуэ свидетельствуют о значительных культурных изменениях около 40 000 лет назад, когда ранние традиции изготовления каменных орудий и останков животных были заменены новыми технологиями и художественными практиками.

"Эта более поздняя фаза характеризовалась особым набором технологических инструментов и древнейшими известными свидетельствами художественного самовыражения и символического поведения на острове — признаками, связанными с современными людьми", — отметил Бурхан.

Возраст и местонахождение рисунков Сулавеси также способствуют дебатам о ранней миграции людей. Эти места расположены вдоль северного маршрута через Воллесию, одного из путей, по которым современные люди переходили из материковой Азии в Австралию. Наличие символического искусства в этом регионе подтверждает мнение, что ранние мигранты уже обладали развитыми когнитивными и культурными способностями.

Несмотря на эти открытия, значительная часть археологических находок Сулавеси остается неисследованной. Раскопки в Леанг Булу Беттуэ еще не достигли самых глубоких слоев, что повышает вероятность того, что еще более древние свидетельства человеческой деятельности могут быть похоронены под землей.

Вместе древние трафареты рук и глубокие отложения в пещерах свидетельствуют о растущей важности Сулавеси для понимания происхождения человека, раннего творчества и миграции на большие расстояния.

