Археологи обнаружили гробницу сапотеков в Мексике: почему она удивила ученых (фото)

В штате Оахака на юге Мексики археологи обнаружили древнюю гробницу, которая предоставила редкие свидетельства о погребальных обычаях, религиозных верованиях и художественных традициях, существовавших более 1400 лет назад. Находка выделяется сложной архитектурой и расписными украшениями.

Гробницу сапотеков, датированную примерно 600 годом н. э., обнаружили представители Национального института антропологии и истории (INAH). Во время федеральной пресс-конференции президент Клаудия Шейнбаум Пардо описала эту находку как самую важную археологическую находку в Мексике за последнее десятилетие, пишет Arkeonews.

Археологи объяснили, что гробница проливает свет на социальную структуру, погребальные обычаи и космологические взгляды цивилизации сапотеков. По своей планировке и отделке она относится к самым изысканным погребальным сооружениям, связанным с элитой сапотеков.

Внутри погребальной камеры археологи обнаружили фрагменты полихромной фрески, сохраненной в ее первоначальном положении Фото: INAH

Цивилизация сапотеков развивалась в Оахаке по крайней мере с 500 года до н. э. и была известна своими ранними системами письма, календарями, городскими центрами и религиозной символикой.

Один из самых выдающихся элементов гробницы находится у входа, где была найдена вырезанная сова. В верованиях сапотеков сова была связана с ночью, смертью и подземным миром. Клюв птицы частично покрывает раскрашенное и оштукатуренное лицо, которое, как считается, изображает благородного предка. Специалисты INAH указали, что эта фигура могла служить духовным посредником, что соответствует традициям почитания предков, задокументированным в культуре сапотеков.

Клюв птицы частично покрывает раскрашенное и оштукатуренное лицо, которое, как считается, изображает благородного предка Фото: INAH

Вход обрамлен каменной перемычкой, увенчанной резными плитами с названиями календарей, которые были важными маркерами идентичности и ритуального времени. На каменных косяках возле дверного проема резьба изображает мужчину и женщину в головных уборах, которые держат ритуальные предметы. По мнению ученых, эти фигуры могут символизировать охранников, ответственных за защиту священного пространства гробницы.

Внутри погребальной камеры археологи обнаружили фрагменты полихромной фрески, сохранившейся в ее первоначальном положении. Фреска выполнена в охристом, белом, зеленом, красном и синем цветах и изображает процессию фигур, несущих мешки с копалом, смолой, которую использовали в качестве благовоний в мезоамериканских церемониях.

Сейчас продолжаются работы по консервации, которые проводит междисциплинарная команда INAH Oaxaca. Фреска и архитектурные элементы подверглись воздействию корней растений, насекомых и изменений окружающей среды. Одновременно проводятся исследования керамики, иконографии, эпиграфики и физической антропологии, чтобы лучше понять лиц, похороненных в гробнице, и символическое значение гробницы.

Из-за мастерства исполнения и отделки специалисты сравнили гробницу с другими высокостатусными погребальными комплексами сапотеков Фото: INAH

Из-за мастерства исполнения и отделки специалисты сравнили гробницу с другими высокостатусными погребальными комплексами сапотеков. Министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Иказа назвала эту находку исключительной, отметив ее ценность для исследований и общественной осведомленности.

Важно

По мере продолжения исследований ожидается, что это место будет играть центральную роль в понимании общества сапотеков и важности Оахаки в древней истории Америки.

