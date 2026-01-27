Вчені розкрили таємницю Гете: у цьому допомогла його колекція бурштину (фото)

Досліджуючи колекцію бурштину Йоганна Вольфганга фон Гете, вчені виявили незвичайний зразок зі стародавньою мурахою. Комаха віком 40 мільйонів років, збереглася в балтійському бурштині.

Зразок походить з особистої колекції, зібраної наприкінці XVIII — на початку XIX століття Йоганом Вольфгангом фон Гете, німецьким письменником та філософом, який цікавився природничими науками. Нещодавно дослідники виявили скам'янілу мураху, запечатану в одному зі шматків бурштину, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження проводилося міжнародною командою під керівництвом вчених з Єнського університету імені Фрідріха Шиллера. Вчені досліджували бурштин за допомогою неінвазивних методів, зокрема використовуючи мікрокомп'ютерну томографію на основі синхротронного випромінювання. Це дозволило вивчити об'єкти всередині непрозорого бурштину та ідентифікувати біологічні рештки, які не можна було побачити зовні.

Відео дня

Скам'янілість була ідентифікована як †Ctenobethylus goepperti, вимерлий вид мурах, що жив приблизно 47-34 мільйонів років тому Фото: Arkeonews

Скам'янілість була ідентифікована як †Ctenobethylus goepperti, вимерлий вид мурах, що жив в еоцені, приблизно 47-34 мільйонів років тому. Хоча цей вид вже був відомий з інших зразків балтійського бурштину, зразок з колекції Гете був примітний своїм станом і кількістю збереженої анатомічної інформації.

Вперше вчені змогли детально вивчити внутрішню анатомію скам'янілої мурахи. Сканування виявило структури всередині голови та грудної клітки, які зазвичай втрачаються під час скам'яніння. Ці деталі дозволили дослідникам переоцінити вид і краще зрозуміти його місце в еволюції мурах.

Бернхард Бок з Філетичного музею в Єні пояснив важливість знахідки, заявивши: "Цей зразок дозволив нам набагато детальніше переописати вид та отримати нове розуміння його еволюційних зв'язків". Аналіз показав, що †Ctenobethylus goepperti був тісно пов'язаний із сучасним родом мурах Liometopum, представники якого сьогодні відомі тим, що живуть на деревах і утворюють великі колонії.

Для підтримки майбутніх досліджень команда створила детальні 3D-моделі скам'янілої мурахи і опублікувала їх в Інтернеті Фото: Arkeonews

На основі фізичних ознак і еволюційних зв'язків дослідники дійшли висновку, що †Ctenobethylus goepperti, ймовірно, жив у теплих, вологих лісах, де переважали хвойні дерева. Такі середовища були поширені по всій Європі в еоцені. Часта присутність цього мураха в балтійському бурштині вказує на те, що він, ймовірно, був одним з найпоширеніших видів у своїй екосистемі.

Ці знахідки доповнили наукові уявлення про клімат і лісові системи в давнину, а також підтвердили здатність бурштину зберігати тендітні організми упродовж десятків мільйонів років.

Колекція бурштину Гете налічувала близько 40 екземплярів, більшість з яких походила з регіону Балтійського моря. Ці зразки зараз зберігаються в Національному музеї Гете у Веймарі і з моменту їх збирання практично не змінилися. Під час недавнього дослідження вчені оглянули кожну колекцію за допомогою сучасних методів сканування та виявили ще дві комахи: грибну комаху та чорну муху.

Навряд чи сам Гете знав про мікроскопічних комах, що були ув'язнені в бурштині, оскільки систематичні дослідження бурштинових включень стали поширеними лише наприкінці його життя. Дослідження показало, як історичні колекції можуть надати цінні наукові дані при повторному дослідженні за допомогою сучасних технологій.

Для підтримки майбутніх досліджень команда створила детальні 3D-моделі скам'янілої мурахи і опублікувала їх в Інтернеті. Ці моделі дозволили іншим вченим порівняти подібні скам'янілості і поліпшити класифікацію вимерлих видів мурах.

Важливо

Зоопарк правителя ацтеків: нове дослідження розкрило минуле Теночтітлану (фото)

Це відкриття пов'язало науку, історію і культуру, показавши, як предмет, зібраний в епоху Просвітництва, може і сьогодні сприяти сучасним дослідженням.

Раніше Фокус писав про те, що на території сучасної Болгарії собаки були делікатесом. Археологи виявили докази на десятках стародавніх скелетів собак.

Також ми розповідали про незвичайні ліки, які древні римляни виготовляли з людських екскрементів. Залишки цієї субстанції вчені виявили під час дослідження древнього артефакту.