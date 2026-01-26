Зоопарк правителя ацтеків: нове дослідження розкрило минуле Теночтітлану (фото)

Нове дослідження привернуло увагу до того, яку роль відігравали тварини в церемоніальному та міському житті стародавнього Теночтітлана. Місто, яке стояло на піднятому острові в озері Тескоко, було політичним та релігійним центром цивілізації ацтеків.

Вчені вивчили останки тварин, знайдені в ритуальних жертвоприношеннях, пов'язаних з головним храмовим комплексом, присвяченим богам війни та дощу. Аналіз зосередився на зразках, що представляють шість видів, зокрема хижих птахів, великого кота та собаку, пише Heritage Daily.

Ретельне дослідження кісток виявило ознаки пошкодження суглобів, зажилих переломів, інфекцій та змін, пов'язаних зі стресом. Такі стани свідчили про тривале виживання з травмами, які обмежували рухливість або здатність до полювання. Ця закономірність вказувала на регулярне годування та захист з боку людей, а не на короткочасне утримання перед жертвопринесенням.

Ретельне дослідження кісток виявило ознаки пошкодження суглобів, зажилих переломів, інфекцій та змін, пов'язаних зі стресом Фото: Леонардо Лопес Лухан

Ці висновки сприяють давній дискусії про те, чи існувало в місті структуроване місце для утримання тварин, описане в історичних джерелах як королівська колекція, створена за правління Монтесуми II. Хоча археологічно не було виявлено жодної будівлі, пов'язаної з цим об'єктом, скелетні докази підтверджують тривале утримання тварин у міському середовищі.

Окрім фізичного догляду, дослідження розмістило утримання тварин у ширшій релігійній системі. Тварини представляли елементи моря, землі та неба під час ритуалів, призначених для підтримки божественних сил. Їхня присутність у місті перед жертвопринесенням свідчить про ідеологічну роль утримання як частини церемоніальної практики.

